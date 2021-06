Le mandat du vaccin COVID-19 entraîne des licenciements et des démissions de travailleurs

Plus de 150 employés d’un système hospitalier de Houston ont été licenciés ou ont démissionné après que le système médical a mis en œuvre un mandat exigeant un vaccin COVID-19 et qu’un juge a rejeté une action en justice à ce sujet.

Le système hospitalier avait auparavant exigé que les employés terminent leur vaccination avant le 7 juin. 178 employés ont été suspendus pendant deux semaines sans salaire pour ne pas s’être conformés.

Et après la fin de la période de suspension mardi, 153 employés ont démissionné ou ont été licenciés pour ne pas avoir terminé leurs vaccinations, a déclaré à l’Associated Press un porte-parole du système hospitalier méthodiste de Houston.

Un juge fédéral a rejeté la plainte la semaine dernière qui avait été déposée par 117 employés sur l’exigence. Ils ont fait appel de la poursuite.

Les travailleurs hospitaliers à travers le pays ont risqué leur vie pendant la pandémie, et beaucoup sont morts du virus, mais une récente enquête USA TODAY sur certains des plus grands réseaux hospitaliers et hôpitaux publics du pays a révélé que les taux de vaccination des travailleurs hospitaliers varient considérablement.

La controverse méthodiste de Houston « préfigure les mois à venir », a déclaré Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis.

Les mandats qui peuvent sembler être le choix évident pour de nombreuses personnes doivent être « mis en œuvre dans un contexte humain », a-t-il déclaré à USA TODAY au début du mois.

US News & World Report classe Houston Methodist le meilleur hôpital du Texas et Newsweek l’a classé comme le 18e meilleur du pays. 85 % des employés ont été vaccinés en avril.

Ces derniers jours, après le rejet du procès, d’autres hôpitaux de premier plan ont suivi l’exemple de Houston Methodist avec des mandats de vaccination : Indiana University Health, Johns Hopkins, New York Presbyterian, l’Université de Pennsylvanie et la plupart des hôpitaux de la région de Washington, DC, ont déclaré qu’ils institueraient exigences pour le tir.

L’administration Biden a déclaré mardi qu’elle n’atteindrait pas son objectif « ambitieux » de faire vacciner au moins partiellement 70 % des adultes américains contre le COVID-19 d’ici le 4 juillet, bien que 16 États et le district de Columbia aient atteint l’objectif.

Dans tous les groupes d’âge, les taux de vaccination étaient plus faibles chez les hommes, les jeunes, ceux qui vivent dans les comtés ruraux et ceux qui avaient des vulnérabilités sociales plus élevées, selon une étude des Centers of Disease Control and Prevention. Plus de 45% des Américains sont complètement vaccinés.

