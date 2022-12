Le mandat du gouverneur de l’Arizona défini par la poussée à droite et la querelle de Trump

PHOENIX (AP) – Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a rayonné lorsque la lourde griffe d’une excavatrice a brisé les fenêtres d’un ancien immeuble de bureaux de l’État et a commencé à arracher la façade.

Lors de l’une de ses dernières apparitions publiques à la mi-décembre, le gouverneur républicain sortant a assisté à la manifestation physique d’un projet qui a défini son mandat de huit ans : démolir le gouvernement de l’État.

Ducey a également réduit les impôts, élargi considérablement le choix des écoles, restreint l’avortement et construit un mur de fortune à la frontière américano-mexicaine au mépris d’un président démocrate, cochant à peu près toutes les cases conservatrices.

À une époque où le mouvement conservateur est presque singulièrement orienté autour de « posséder les libs », Ducey a passé ses deux mandats à déjouer les démocrates pour faire avancer les priorités républicaines, remodelant son État dans une direction résolument conservatrice.

Pourtant, il quitte ses fonctions lundi avec un profil national limité et l’inimitié des fantassins du GOP moins intéressés par la pile de choses qu’il a accomplies que par la seule chose qu’il ne ferait pas : annuler la défaite du président de l’époque, Donald Trump, aux élections de 2020.

“Ducey a vraiment donné la feuille de route sur la façon de gouverner, comment rester relativement populaire et faire avancer les choses”, a déclaré Mike Noble, un sondeur basé à Phoenix qui travaillait auparavant pour les républicains et se concentre désormais sur des enquêtes non partisanes.

La démocrate Katie Hobbs devient gouverneure, mais une législature contrôlée par les républicains limitera sa capacité à annuler une grande partie de ce que Ducey a promulgué. Le successeur préféré de Ducey, la femme d’affaires Karrin Taylor Robson, a perdu la primaire du GOP au profit de l’ancienne présentatrice de télévision soutenue par Trump, Kari Lake, qui s’est fait connaître à droite en tant que fervent partisan des mensonges électoraux de Trump.

Ducey a offert une approbation tiède de toute la liste républicaine mais n’a pas fait campagne avec Lake, qui a perdu de justesse contre Hobbs et continue de prétendre que l’élection a été entachée d’inconduite intentionnelle. Elle a fréquemment attaqué Ducey en route pour remporter la nomination au GOP.

Le gouverneur a également rivalisé ouvertement avec Kelli Ward, le président du GOP de l’État. Mais malgré la domination de Lake et Ward dans l’état actuel du GOP, il minimise leur importance.

“Ils sont sans conséquence et n’ont aucun pouvoir”, a déclaré Ducey à l’Associated Press dans une interview jeudi.

Ducey a peu parlé de ses plans après avoir quitté le bureau du gouverneur. Il est parfois mentionné comme une recrue de premier plan pour la course au Sénat de l’Arizona en 2024 ou comme un candidat noir à la présidence ou à la vice-présidence – si le GOP est intéressé par sa marque de conservatisme gouvernemental limité.

Il a rejeté un effort de recrutement des républicains de l’establishment pour se présenter contre le sénateur démocrate Mark Kelly, qui a été réélu en novembre. Ducey a également largement évité les railleries des médias sociaux qui ont aidé des républicains tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis à se forger un profil national.

Ducey a offert son évaluation la plus franche du GOP moderne dans un discours de septembre à la Ronald Reagan President Library and Museum. Le gouverneur a averti qu'”une tension dangereuse d’activisme du grand gouvernement s’est installée” au sein du parti et il a déploré qu’un segment du mouvement conservateur soit motivé par la colère plutôt que par la substance.

“Je regarde le parti et je crains que les candidats ne soient plus définis par leurs attitudes que par les politiques qu’ils proposent”, a déclaré Ducey. “Et oui, bon nombre de conservateurs de petits gouvernements se sont transformés en intimidateurs – des gens qui sont très à l’aise d’utiliser le pouvoir du gouvernement pour dire aux entreprises et aux gens comment vivre leur vie.”

Ducey a marché sur la corde raide pendant la présidence de Trump, forgeant initialement une alliance solide avec lui et n’émettant jamais de critiques publiques, même lorsque ses tweets ou ses politiques frontalières menaçaient d’être problématiques pour l’Arizona.

Mais leur relation s’est effondrée en direct à la télévision, lorsque Ducey a fait taire un appel de Trump – signifié par une sonnerie «Hail to the Chief» – alors que le gouverneur signait les documents certifiant la courte victoire présidentielle du démocrate Joe Biden en Arizona. Trump a plus récemment qualifié Ducey de “l’un des pires gouverneurs d’Amérique”.

Les démocrates, y compris le sénateur de l’État Martín Quezada, affirment que Ducey aurait pu faire plus pour aider à empêcher les mensonges de Trump sur les élections de 2020 de s’enraciner dans le Parti républicain de l’État.

Ducey a évité, par exemple, de peser sur un examen partisan sans précédent de l’élection de 2020 menée par les partisans de Trump au nom des républicains du Sénat, un épisode qui est devenu un spectacle largement moqué. Il a également levé des millions de dollars pour certaines des voix les plus extrêmes de l’Assemblée législative afin de conserver une majorité du GOP.

“Il aurait pu être un leader et se tenir sur une plate-forme et dire:” Nos élections sont sûres, nos élections sont sûres et les gens peuvent faire confiance à notre système électoral “”, a déclaré Quezada. “C’est une opportunité qu’il a vraiment ratée.”

Les démocrates reprochent également à Ducey d’avoir été lent à restaurer l’argent pour les écoles alors que l’État se remettait de la Grande Récession. Un financement maigre et des salaires stagnants ont conduit à un débrayage des enseignants en 2018, aboutissant à une augmentation de 20% pour les enseignants qui a été négociée par Ducey. Il a pris la chaleur de la gauche pour avoir rapidement levé ses restrictions COVID-19, ce qui a été suivi d’une vague immédiate de décès à l’été 2020.

Ducey a déclaré que son approche du déni électoral consiste à “l’aborder avec des faits” et à reconnaître qu’il y a “de très bonnes personnes qui ont été induites en erreur”.

“Parfois, vous avez besoin d’un” nettoyage de l’allée neuf “pour concentrer votre esprit”, a-t-il déclaré. “Et je pense que les candidats que vous avez vus se concentrer sur l’avenir, plutôt que de regarder dans le rétroviseur et de parler du passé, sont ceux qui ont eu beaucoup de succès.”

Au cours de son mandat, Ducey a remporté des victoires pour à peu près tous les éléments de la coalition conservatrice qui a défini le GOP avant que la victoire de Trump en 2016 ne refaçonne le ton et l’orientation du parti.

Il a signé une première loi sur les bons scolaires universels au pays, que les législateurs ont approuvée deux ans seulement après que les électeurs ont rejeté de manière décisive une mesure moins ambitieuse.

Il a soutenu de nouvelles restrictions sur l’avortement année après année, y compris l’interdiction d’interrompre les grossesses après 15 semaines d’âge gestationnel. Une cour d’appel de l’État a statué vendredi que la loi avait préséance sur une interdiction quasi totale de l’avortement datant de la guerre civile.

Il a agrandi la Cour suprême de l’État et l’a remplie de conservateurs, créant un héritage qui perdurera longtemps après son départ et pourrait encore restreindre les ambitions de Hobbs. Il rejette les comparaisons avec une poussée des libéraux pour élargir la Cour suprême des États-Unis parce que, dit-il, on s’attendait toujours à ce que la haute cour de l’Arizona grandisse avec l’État.

Il a présidé à une diversification de l’économie de l’État, offrant généreusement des allégements fiscaux et un gouvernement non interventionniste aux entreprises technologiques et aux fabricants. Il a hérité d’un énorme déficit budgétaire en 2015 et repart avec un excédent record qui lui a permis de réduire les impôts.

Originaire de Toledo, Ohio, Ducey est diplômé de l’Arizona State University et a ensuite dirigé Cold Stone Creamery, qu’il a construit à partir d’un magasin de crème glacée de quartier près de son alma mater en une marque nationale franchisée.

Il a vendu l’entreprise et s’est tourné vers la politique, se faisant élire trésorier de l’État en 2010 et gouverneur quatre ans plus tard.

En tant que chef de l’Association des gouverneurs républicains, Ducey a construit son profil parmi les donateurs conservateurs et les agents politiques du GOP, des relations qui pourraient être utiles s’il décide de se présenter à un autre poste.

Ducey a déclaré qu’il envisageait toujours son prochain déménagement et n’a pas exclu une autre candidature à un poste élu, ajoutant: “Je pense que j’ai un autre acte ou deux en moi.”

“J’ai adoré faire partie de la cause conservatrice, et je m’en soucie beaucoup”, a déclaré Ducey. “Je suis donc ouvert d’esprit à la suite.”

Jonathan J. Cooper, Associated Press