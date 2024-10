Le mandat du bureau fédéral pèse sur les médecins d’Ottawa alors que les fonctionnaires recherchent des notes médicales

Les médecins de famille d’Ottawa constatent un afflux de fonctionnaires à la recherche de notes médicales pour répondre aux demandes de travail à domicile, ce qui exerce une pression supplémentaire sur un système de santé déjà surchargé.

Le Dr Roozbeh Matin, qui exerce à Barrhaven, a déclaré qu’il avait remarqué cette tendance depuis des mois, depuis que le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’obliger les fonctionnaires à travailler plus souvent à partir de leur bureau.

« Il s’agit d’un problème systémique que nous tous, médecins de la région d’Ottawa, remarquons », a-t-il déclaré. « Nous avons été pratiquement inondés de demandes de nos patients fonctionnaires demandant diverses sortes d’aménagements. »

Les chiffres réels ne semblent peut-être pas si intimidants : Matin reçoit environ deux à quatre demandes par semaine, tandis que le Dr Alex Duong en a vu quelques dizaines depuis le printemps à son cabinet de médecine familiale de Vanier.

Nous nous enlisons complètement dans ces demandes et nous nous sentons complètement dépassés. – Dr Roozbeh Matin

Mais les médecins affirment que le problème est répandu dans toute la région d’Ottawa et ils considèrent les visites – et les pages et pages de formulaires qu’elles génèrent – ​​comme un gaspillage de ressources rares qui pourraient être consacrées aux soins des patients.

« On nous demande de contrôler ces politiques de retour au travail pour le gouvernement fédéral, ce qui ne constitue franchement pas une utilisation efficace de notre temps », a déclaré Duong.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral a essentiellement « transféré » ses propres problèmes de logement sur les médecins de famille dans une ville où ils sont rares.

« Cela arrive au moment même où le système de santé lui-même est brisé et où nous essayons désespérément de garder la tête à flot », a déclaré Matin. « Nous nous enlisons complètement dans ces demandes et nous nous sentons complètement dépassés. »

La paperasse, « le fléau de notre existence »

Il faut une journée complète par semaine au Dr Derek McLellan pour s’occuper de toute la paperasse à son cabinet de médecine familiale de Riverside South.

Au cours des derniers mois, les patients cherchant à éviter le retour au bureau se sont ajoutés au tas.

« Leur manager a dit : ‘Eh bien, la seule façon de contourner ce problème est un certificat médical, alors allez en chercher un' », a-t-il déclaré.

S’il en écrit un, cela ne s’arrête pas là. Les patients reviennent avec des formulaires de trois ou six pages à remplir. Parfois même cela ne suffit pas et ils reviennent avec un énième document.

« C’est une chose extrêmement importante parce que c’est juste une tâche supplémentaire qui s’ajoute à notre tâche et qui est également effectuée, d’une certaine manière, sans aucun bénéfice médical », a déclaré McLellan.

Le Dr Derek McLellan a déclaré que le gouvernement fédéral devrait embaucher ses propres médecins ou ergothérapeutes pour effectuer les évaluations, au lieu d’alourdir le système médical public avec des demandes d’accommodement et toute la paperasse qui en résulte. (Mathieu Deroy/CBC)

Il a déclaré que certaines formalités administratives semblaient d’autant plus inutiles que les patients bénéficiaient déjà d’un espace de travail à distance avant la pandémie. Avec le mandat de retour au pouvoir, on leur demande désormais de tout recommencer.

« Il s’agit en grande partie d’un problème de ressources humaines dans lequel nous sommes coincés, et cela ne fait qu’accumuler des heures administratives supplémentaires », a-t-il déclaré.

Duong a décrit un fardeau similaire. Selon lui, on lui demande de faire de la « médecine administrative » au lieu de la « vraie médecine ».

« Plus je passe de temps sur ces formulaires, moins je peux en consacrer aux patients », a-t-il déclaré.

Matin a déclaré que tout ce travail supplémentaire contribue à l’épuisement professionnel des médecins et affecte leur capacité à soigner les patients.

« Cela a généré une quantité importante de paperasse, et c’est le fléau de notre existence en ce moment », a-t-il déclaré.

Les médecins ne veulent pas jouer le rôle de « gardiens » du gouvernement

Matin a déclaré que les raisons de ces demandes varient considérablement et incluent l’anxiété sociale, les maux de dos, l’introversion, les inquiétudes concernant la contraction du COVID-19 et les troubles gastro-intestinaux qui créent une aversion pour les toilettes publiques. Il a déclaré que les inquiétudes sont légitimes pour le patient, mais qu’elles mettent également les médecins dans une position délicate.

« Cela place le médecin dans la situation où il doit presque rendre une décision judiciaire, sans poser de diagnostic ni élaborer un plan de soins », a déclaré Matin.

Duong a déclaré que peu de médecins de famille ont une formation approfondie en médecine du travail et que leur demander de jouer ce rôle peut créer « des frictions dans la relation médecin-patient ». McLellan est d’accord.

« Vous vous retrouvez dans un conflit parce que nous sommes positionnés au milieu en tant que gardiens de cette chose alors qu’il n’y a aucune base médicale pour cela. Nous n’avons pas à être impliqués dans cette conversation », a-t-il déclaré. « Cela crée donc définitivement une certaine animosité. »

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a déclaré qu’il ne recueille pas d’informations de manière centralisée sur le nombre de fonctionnaires qui ont demandé des aménagements pour le travail à domicile, combien ont été accordés, ni combien ont nécessité des notes médicales.

Il a souligné la Directive sur l’obligation d’accommodement du gouvernement fédéral, qui stipule que les employés confrontés à des obstacles sur le lieu de travail devraient être accommodés jusqu’au point de contrainte excessive.

« L’adoption du travail hybride n’a pas modifié notre approche ni notre engagement à soutenir les employés », a déclaré un porte-parole du SCT dans un communiqué.

La directive demande aux gestionnaires d’essayer de répondre aux besoins liés au travail sans recourir à une demande formelle d’accommodement, dans la mesure du raisonnable, mais il peut toujours y avoir des cas où des notes médicales sont nécessaires.

« Si l’obstacle auquel l’employé est confronté n’est pas clair ou si les mesures d’accommodement potentielles ne sont pas connues, des pièces justificatives telles que des notes médicales peuvent être exigées », indique le communiqué du SCT. « Les documents requis doivent être déterminés au cas par cas, en fonction des circonstances spécifiques et de la complexité de la demande. »

Duong a déclaré qu’il existe une solution simple : le gouvernement devrait embaucher des personnes pour produire les documents dont il a besoin

« Si le gouvernement fédéral souhaite procéder à des évaluations professionnelles, il devrait alors envisager d’embaucher ses propres médecins formés en médecine du travail », a-t-il déclaré.

McLellan a la même suggestion.

« Je pense que ce serait une utilisation bien plus appropriée des ressources, car il s’agit alors de leurs propres ressources », a-t-il déclaré. « Cela n’appartient pas à notre système de santé. »