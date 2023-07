Le mandat d’Hannah Dingley en tant qu’entraîneur-chef par intérim à Forest Green prend fin alors que David Horseman est embauché pour remplacer Duncan Ferguson | Nouvelles du football

Forest Green a nommé David Horseman comme nouvel entraîneur-chef, ce qui mettra fin à la période intérimaire historique d’Hannah Dingley plus tard ce mois-ci.

Après le départ de Duncan Ferguson des Rovers début juillet, Dingley a été installée à titre temporaire pour devenir la première femme à prendre en charge un club professionnel de la Ligue anglaise de football.

Dingley a ensuite pris en charge Forest Green lors de leur match nul 1-1 en amical de pré-saison à Melksham Town, un jour seulement après avoir été nommé.

Mais le club de la Ligue 2 s’est plutôt tourné vers l’entraîneur des moins de 23 ans de Southampton, Horseman, comme prochain manager permanent – ​​bien que Dingley reste en charge des deux prochains matches amicaux des Rovers contre Coventry et les moins de 21 ans d’Everton.

