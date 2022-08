Le mandat de perquisition de Trump cite des lois qui appellent à des peines de prison

Le mandat de perquisition du FBI visant le club privé de l’ancien président Donald Trump énumère trois lois qui ont été utilisées pour justifier la saisie de boîtes et de documents de la propriété, certains d’entre eux marqués comme top secret.

Sous une rubrique qui se lit “Biens à saisir”, le mandat fait référence à : “Tous les documents et enregistrements physiques constituant des preuves, de la contrebande, des fruits du crime ou d’autres objets possédés illégalement en violation de 18 USC §§ 793, 2071 ou 1519 .”

18 USC §§ 793: Recueillir, transmettre ou perdre des informations de défense, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

18 USC §§ 2071 : Dissimulation, destitution ou mutilation en général, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et d’une interdiction d’exercer des fonctions (plus de détails ci-dessous).

18 USC §§ 1519 : Destruction, altération ou falsification de dossiers dans le cadre d’enquêtes fédérales et de faillite, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Lundi, des agents du FBI ont perquisitionné la maison et le club privé de Trump en Floride, Mar-a-Lago. L’ancien président et ses avocats ont fait valoir que le président avait déclassifié les documents avant la fin de son mandat.

Trump n’a été accusé d’aucun crime et il n’est pas clair s’il sera inculpé. Il a qualifié la situation de “chasse aux sorcières”, faisant écho à ses critiques des enquêtes précédentes sur ses actions.

Lisez le mandat de perquisition expurgé ici

Il est peu probable que Trump soit à nouveau interdit de se présenter à la présidence s’il était effectivement reconnu coupable d’avoir enfreint la loi mentionnée ci-dessus, car la Constitution prévaudrait sur la loi, les experts juridiques ont dit.

“On ne peut pas imposer de conditions à l’exercice de la présidence par la loi – les conditions sont énoncées dans la Constitution. La recherche d’un” truc bizarre “pour bannir Trump de la politique devra se poursuivre”, a déclaré le chroniqueur juridique du Washington Post. Jason Willick a tweeté plus tôt cette semaine, avant que le mandat ne soit descellé et rendu public.

Willick répondait à Marc Elias, un avocat chevronné qui a été aligné avec le Parti démocrate pendant des années. “Oui, je reconnais le défi juridique que l’application de cette loi à un président susciterait (puisque les qualifications sont fixées dans la Constitution)”, Elias a tweeté tard lundi. “Mais l’idée qu’un candidat aurait à plaider cela pendant une campagne est à mon avis un” blockbuster dans la politique américaine “.”

Les experts juridiques sont mitigés quant à savoir si les lois citées par le FBI conduiront à la poursuite de Trump.

Bradley Moss, un avocat spécialisé dans la sécurité nationale et l’emploi fédéral, c’est noté que l’ancien membre de l’US Air Force Reality Winner “a été emprisonné pendant cinq ans pour avoir divulgué un document en violation de 18 USC 793”, l’une des mêmes lois figurant sur le mandat de perquisition au domicile de Trump en Floride. Winner avait divulgué des renseignements sur l’ingérence électorale russe à L’interception et a plaidé coupable en 2018. Elle a été libérée par anticipation de prison en 2021 pour bonne conduite.

John Coffee, professeur de longue date à la Columbia Law School, a déclaré que les autorités fédérales n’avaient pas besoin de poursuivre Trump si elles récupéraient tout ce qu’elles cherchaient. Mais, a-t-il ajouté, ils pourraient avoir un cas beaucoup plus solide en ce qui concerne l’émeute pro-Trump sur Capitol Hill le 6 janvier 2021.

“S’ils le poursuivent, je pense que ce sera pour les accusations du 6 janvier, et ces infractions de tenue de registres sont plus techniques et pourraient sembler s’accumuler”, a déclaré Coffee dans un e-mail à CNBC. “Rappelez-vous que les délits que vous m’avez cités ne figuraient pas sur les tablettes de pierre que Moïse a fait descendre de la montagne, alors que l’affaire du 6 janvier ressemble davantage à un coup d’État, à une trahison ou à une sédition – qui sont des accusations anciennes et plus graves.”

Charles Elson, un avocat chevronné spécialisé dans le droit des sociétés, a déclaré à CNBC dans un e-mail qu’il n’était pas convaincu que le FBI serait en mesure de poursuivre et de condamner Trump en vertu des lois énumérées sur le mandat.

“À moins que quelqu’un ne vende des informations classifiées à des fins lucratives, il semblerait exagéré de poursuivre pénalement un ancien président et d’obtenir une condamnation en vertu de ces statuts – il semble un peu qu’ils essaient de trouver une sorte de crime dans ses actions plutôt que à la recherche de l’auteur d’un crime connu”, a déclaré Elson dans un e-mail. “Un précédent très dangereux dans notre démocratie.”

Randy Zelin, un avocat spécialisé dans un large éventail de litiges juridiques, a déclaré à CNBC dans un e-mail que même si les autorités peuvent avoir la preuve que Trump a enfreint ces lois, prouver l’intention pourrait être difficile. La preuve d’intention “nécessiterait la preuve d’une communication, que ce soit par courrier électronique, par SMS ou oralement”, a-t-il déclaré. “C’est ici que les coopérateurs sont utiles.”