Le Parlement européen a adopté une loi obligeant les appareils électroniques à utiliser le port USB-C pour charger

Le géant de la technologie Apple sera contraint de repenser son iPhone pour se conformer aux nouvelles normes européennes adoptées par le Parlement européen mardi. Le règlement, approuvé par une large majorité de députés, exigera que tous les appareils électroniques vendus dans les 27 pays du bloc utilisent des ports de charge USB-C standard.

La règle entrera en vigueur à l’automne 2024 pour les téléphones et 12 autres catégories d’appareils et d’ordinateurs portables en 2026.

Les smartphones populaires d’Apple utilisent actuellement le connecteur Lightning exclusif de l’entreprise, bien que les modèles plus récents puissent également se recharger sans fil à l’aide de tapis de chargement spéciaux. Alors que la rumeur dit depuis des années que la société réfléchit à un appareil entièrement « sans port » qui utiliserait exclusivement les tapis, elle travaillerait d’abord sur un modèle compatible USB-C.

Les Européens n’auront pas à jeter leurs anciens téléphones et ordinateurs portables – seuls de nouveaux appareils seront nécessaires pour transporter le port universel, selon le député européen Alex Agius Saliba, principal pom-pom girl de la mesure au Parlement. Il a expliqué que l’interdiction des anciens modèles de chargeur aurait incommodé de manière disproportionnée les consommateurs tout en causant des dommages environnementaux inutiles.

Dans le même temps, Saliba a admis que le changement devait inciter les consommateurs à acheter éventuellement de nouveaux appareils électroniques compatibles. En conséquence, les actions des fabricants de smartphones et de semi-conducteurs ont augmenté mardi.

Compte tenu du grand nombre de consommateurs européens d’électronique, l’adoption de la norme USB-C est susceptible de se répandre dans le monde entier, même si Apple et Google sont des sociétés basées aux États-Unis, Samsung est sud-coréen et Huawei est chinois.

Bruxelles a exhorté les entreprises technologiques à s’accorder sur un seul type de port de charge pendant plus d’une décennie, en vain – en étudiant le phénomène en 2019, la Commission européenne a constaté que la moitié des chargeurs de téléphones portables vendus l’année précédente utilisaient des chargeurs USB micro-B ( le prédécesseur de l’USB-C), tandis que 29 % utilisaient l’USB-C et 21 % utilisaient le connecteur Lightning.

Apple s’était précédemment plaint que l’adoption d’une telle loi remplirait les décharges de smartphones vieillissants incompatibles. Le géant de la technologie a également suggéré que cette décision nuirait à l’innovation, faisant vraisemblablement référence à son développement d’une technologie de charge entièrement sans fil.

Cependant, le chef de l’industrie Thierry Breton a fait valoir lors de l’adoption d’une version préliminaire de la règle en juin que cette décision encouragerait en fait le développement de la recharge sans fil et d’autres innovations, insistant sur le fait que les inventeurs auraient plus de facilité à concevoir pour une seule plate-forme matérielle au lieu de faire leur travail technologique sur un marché de plus en plus fragmenté.

Le Parlement a demandé à la Commission européenne d’évaluer le potentiel de réglementation de la recharge sans fil, mais un responsable a déclaré à Reuters qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet car la technologie reste expérimentale.