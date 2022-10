Le mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique n’a pas duré plus longtemps qu’une laitue

LONDRES – La question était partout sur les réseaux sociaux britanniques. Qui survivrait le plus longtemps : la première ministre britannique Liz Truss, ou une tête de laitue fanée avec une durée de conservation de seulement dix jours ?

Cette année a été excellente pour la laitue, du moins en Grande-Bretagne. Leur valeur marchande a grimpé en flèche dans un contexte de crise du coût de la vie et d’inflation record. Et maintenant, on a fait ce que de nombreux politiciens machiavéliques n’ont pas réussi à accomplir – le démantèlement d’un Premier ministre en exercice.