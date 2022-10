Le mandat de Liz Truss a été un désastre, mais elle n’est qu’un symptôme de problèmes plus profonds

Le premier ministre britannique sortant a été porté au pouvoir par un climat politique chaotique causé par des problèmes qui couvaient depuis plus d’une décennie.

Liz Truss pourrait entrer dans l’histoire comme la pire Premier ministre britannique de tous les temps. Il est très difficile de surpasser l’héritage d’être en poste à peine 45 jours et d’être ensuite expulsé après un demi-tour sur un «mini-budget» désastreux, après avoir limogé votre chancelier de l’Échiquier pour votre erreur.

Le Parti conservateur a la réputation notoire de tirer les couteaux sur ses dirigeants – il suffit de regarder l’idole de Truss, Margaret Thatcher. Mais elle a duré 11 ans, pas un mois et demi. Cette situation est, même selon les normes conservatrices, sans précédent.

C’est bien sûr parce que tous ceux qui ont dit que Liz Truss n’était pas apte et non qualifiée pour être Premier ministre avaient raison. Mais cela soulève la question : comment est-elle arrivée là exactement ? Et comment se fait-il que la politique britannique soit tombée dans une farce qui a permis que cela se produise ?

Liz Truss est l’incarnation d’une tendance de la politique britannique dans laquelle le nationalisme, le populisme et l’idéologie ont remplacé la prise de décision rationnelle au sein du gouvernement, créant instabilité et chaos. C’est un produit du Brexit, qui a réformé de manière agressive le paysage politique de la Grande-Bretagne et l’équilibre du pouvoir entre factions au sein du Parti conservateur.

La politique britannique est instable. C’est divisé, c’est chaotique, et ce n’est que dans un tel climat que quelqu’un comme Truss aurait pu arriver au pouvoir. Toute sa carrière politique et son ascension rapide au pouvoir ne sont pas le produit de son être “capable” mais d’avoir maîtrisé l’art de faire exploser des points de discussion et des slogans correspondant au climat politique de son temps.

Elle n’a jamais eu de politique sérieuse. Tout était basé sur un mélange fantaisiste d’économie ultra-néolibérale, de nationalisme et de croisade géopolitique. De “réseau de liberté », aux affirmations fanatiques de rêves de grande puissance. Tout le monde savait que c’était une catastrophe imminente.

Pourtant, ses instincts rhétoriques ont été favorisés par Boris Johnson, qui a cherché à faire d’elle le “visage” de l’agenda du Brexit et le porte-parole de “Global Britain”, et sans surprise par les membres de droite du Parti conservateur, qui ont rapidement mis elle dans le bureau.

Mais en ce qui concerne la crise, elle a rapidement découvert que les slogans populistes ne pouvaient pas la sauver. Elle a découvert que ce n’étaient pas ses paroles mais ses actions qui avaient des conséquences réelles et, même selon ses normes, le résultat de l’effondrement de son gouvernement en seulement 45 jours dépassait les attentes de quiconque. Maintenant, cela témoigne de l’ampleur du déclin dans lequel se trouve la politique britannique.

Et il est peu probable que les choses s’améliorent une fois Truss remplacé. La nouvelle immédiate après sa démission était que Boris Johnson pourrait être sur le point de se présenter à nouveau. La même appartenance au parti qui le favorise pourrait très facilement le faire reculer. Cela signifie plus de division, plus de conflits internes et plus d’incompétence pourrait être en route.

Mais même si ce n’est pas à nouveau Boris Johnson et qu’un candidat plus “sensible” tel que Rishi Sunak l’emporte, les perspectives pour la Grande-Bretagne ne sont pas favorables. Le cirque politique se déroule dans un pays en proie à une économie au bord de la récession, à une inflation croissante et à des troubles sociaux. Il n’y a aucune raison de croire que quiconque succédera à Truss pourra immédiatement changer quoi que ce soit. C’est parce que les problèmes systémiques sont plus profonds et plus anciens que les mandats des quelques premiers ministres les plus récents, et que l’économie ne parvient toujours pas à satisfaire les gens ordinaires.

Le pays ne s’est même jamais vraiment remis de la crise financière de 2008, sans parler du Brexit, du Covid-19 ou du bilan du conflit ukrainien. Comme le montrent les statistiques, les revenus réels ont diminué de près de 20 000 £ entre 2008 et 2021. Cela a conduit à des divisions sociales et politiques croissantes, qui à leur tour ont produit un tournant idéologique désastreux vers la droite. Qu’est-ce qui, après tout, a ouvert la voie au Brexit ? Et rendu intenable le gouvernement plus libéral de David Cameron ?

Vu sous cet angle, Liz Truss n’est pas la cause de tous ces problèmes, elle n’est qu’un symptôme. Un symptôme d’un long et profond déclin britannique. Des temps difficiles s’annoncent pour le Royaume-Uni.