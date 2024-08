Le mandat de James Feil en tant que directeur des écoles de Manitowoc a été marqué par des changements. Le district se tourne désormais vers l’avenir.

MANITOWOC – Le surintendant du district scolaire public de Manitowoc, James Feil, a démissionné de son poste après avoir conclu un accord de séparation avec le conseil scolaire le 22 août. Son dernier jour était le 23 août.

Le président du conseil d’administration, Chris Able, a déclaré au Herald Times Reporter le 23 août que même si la démission de Feil était soudaine, elle était le résultat d’une décision mutuelle lors d’une réunion entre lui, Feil et un représentant légal.

Le conseil d’administration s’est réuni à huis clos le 22 août et a voté à 5 voix contre 2 en faveur de l’acceptation de l’accord de séparation avec Feil. Les membres du conseil Matthew Phipps et Tony Vlastelica se sont opposés à l’acceptation de l’accord.

Keith Shaw, membre du conseil scolaire, a déclaré que la démission de Feil était « à l’amiable et que les deux parties étaient extrêmement satisfaites de l’accord de séparation ».

Kerry Trask, un autre membre du conseil scolaire, a déclaré qu’il pensait que c’était la bonne décision pour le conseil scolaire et le district.

Tous deux ont félicité Able pour avoir mené les négociations avec Feil et pour avoir trouvé une issue favorable et pacifique.

« Bien qu’il soit difficile de dire au revoir, le district dispose désormais des programmes, du personnel, des ressources et de l’expérience nécessaires pour lui permettre de revenir dans les rangs d’un district scolaire performant », a déclaré Feil dans une lettre aux familles 22 août. « Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble en si peu de temps. »

EN RAPPORT: Le personnel scolaire de Manitowoc évoque le comportement négatif des élèves, le surmenage et la politique locale dans une enquête à l’échelle du district

Le mandat de Feil a été marqué par des changements importants pour le district.

Le dernier jour de Feil est arrivé un peu plus d’une semaine avant le premier jour d’école pour la plupart des élèves, qui est le 3 septembre. Il a commencé le 1er juillet 2022 en tant que surintendant par intérim après que l’ancien surintendant Mark Holzman ait accepté un poste dans un autre district scolaire du Wisconsin.

Le 22 novembre 2022, le conseil scolaire de Manitowoc a voté à 6 voix contre 0 pour prolonger l’offre permanente de Feil sans rechercher d’autres candidats ni recueillir davantage de contributions de la communauté, une décision critiquée à l’époque par certains anciens dirigeants du conseil.

James Feil

« Quand j’ai commencé, mon objectif était de mettre en place un certain nombre d’initiatives pour aider les écoles à réussir », a déclaré Feil dans une interview avec le Herald Times Reporter. « J’ai une grande expérience, je n’ai pas toutes les réponses, mais je sais toujours que l’équipe et la communauté le feront. Nous avons eu des problèmes difficiles au début, notamment que 70 % de nos enfants ne lisaient pas au niveau de leur classe. »

Avant de rejoindre le district de Manitowoc, Feil a été président de l’Urban Day School à Milwaukee et surintendant des écoles publiques de la région de Traverse City à Traverse City, Michigan.

En tant que surintendant de Manitowoc, Feil était au centre de plusieurs grands changements dans le district, qui n’étaient pas tous populaires.

Au début de son mandat dans les écoles de Manitowoc, il a restructuré le bureau central, en ajoutant le poste de surintendant adjoint, puis en supprimant trois postes de directeur et un poste de superviseur et en les remplaçant par deux postes de directeur différents et un poste de gestionnaire.

Seulement deux mois après que Jame McCall, l’un des anciens collègues de Feil, ait été embauché comme surintendant adjoint, il a dirigé la mise en œuvre de Succès pour tousLe programme a été choisi pour son programme de lecture, mais aucun autre programme n’a été envisagé par le conseil scolaire. Le nouveau programme a été contesté par un grand nombre d’enseignants et de membres de la communauté du MPSD, mais a été adopté par le conseil scolaire en 2023.

Dans sa lettre du 22 août aux familles annonçant sa démission, Feil a écrit : « Les résultats de l’examen Forward récemment publiés confirment que nous avons fait des progrès significatifs vers notre objectif de réussite et de réussite pour tous. Un nombre nettement plus important d’élèves lisent au niveau de leur classe ou au-dessus et apprennent à un rythme accéléré. De même, le pourcentage d’élèves qui maîtrisent les mathématiques a sensiblement augmenté. »

Feil a également dirigé le district alors que les électeurs ont approuvé le renouvellement d’un référendum opérationnel, qui l’a prolongé de trois à cinq ans.

Le district scolaire doit maintenant faire face à la question de savoir comment gérer plus de 47,5 millions de dollars de réparations urgentes nécessaires dans ses 10 bâtiments scolaires. Un audit des installations a identifié ces réparations urgentes et d’autres réparations et améliorations qui seraient nécessaires au cours des 10 prochaines années et dont le coût est estimé à 163,3 millions de dollars.

Feil a déclaré que la baisse des inscriptions rendait possible la consolidation des écoles élémentaires et permettrait au district d’économiser des millions, qui pourraient ensuite être utilisés pour réparer les bâtiments encore utilisés.

Certains membres du conseil d’administration étaient d’accord avec Feil. Vlastelica a qualifié cette décision de « décision économique ».

« Nous devons prendre conscience du coût de l’inaction… à l’heure actuelle, le coût de reporter cette affaire à plus tard d’un an est d’environ un million de dollars », a-t-il déclaré.

Cependant, les membres du conseil et les membres de la communauté se sont prononcés contre le projet de fermeture de certaines écoles. Paul « Biff » Hansen, membre du conseil, a déclaré lors d’une réunion du conseil le 25 juillet qu’il était favorable au maintien des « écoles de quartier ».

La dernière proposition de Feil, qui aurait consolidé les écoles élémentaires et emprunté 11,7 millions de dollars pour commencer les travaux de certaines de ces réparations, a été rejetée par le conseil scolaire lors d’un vote de 5 contre 2 le 25 juillet.

Lors de la même réunion, le conseil scolaire a voté à 4 voix contre 3 pour fermer le bureau du district sur Lindbergh Drive et déplacer le personnel administratif dans les zones vacantes des bâtiments scolaires existants.

« J’ai toujours pensé qu’il était de ma responsabilité de faire des recommandations et de les aider (les membres du conseil scolaire) à comprendre la situation et à ne pas manquer une opportunité », a déclaré Feil.

EN RAPPORT: Le nouveau programme scolaire du district scolaire de Manitowoc coûtera aux contribuables 1,9 million de dollars sur six ans et modifiera la manière et le contenu de l’enseignement dispensé par les enseignants. Voici ce qu’il faut savoir.

Quelle est la prochaine étape pour le district ?

Bien que Feil parte juste au début de l’année scolaire 2024-2025, Able, Trask et Shaw ont déclaré qu’ils avaient confiance dans le personnel administratif de l’école pour continuer à gérer le district sans problème jusqu’à ce qu’un surintendant intérimaire puisse être embauché.

« Nous n’avons pas encore vraiment eu le temps de déterminer ce que nous faisons, mais nous avons des administrateurs qui ont des dizaines d’années d’expérience », a déclaré Trask. « Nous ne nous soucions donc pas de faire démarrer l’école de la bonne façon. »

Une réunion du comité exécutif du conseil scolaire est prévue cette semaine, bien que les détails n’aient pas encore été finalisés au moment de la publication, pour décider de la marche à suivre pour trouver un surintendant intérimaire.

Able a déclaré que pendant que le conseil planifie ses prochaines étapes, il ne permettra pas que les discussions sur les réparations des installations stagnent.

« Je ne m’attends absolument pas à ce que cela retarde quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Je contacterai personnellement les directeurs la semaine prochaine pour leur dire : « Quand pouvons-nous organiser des réunions dans toutes vos écoles pour parler avec les familles, pour parler des défis auxquels le district est confronté, pour discuter de certaines des options et des opportunités afin que nous ayons une meilleure idée et une meilleure compréhension de ce que le public attend ? » »

Les membres du conseil d’administration Matthew Spaulding, Phipps et Vlastelica n’étaient pas immédiatement disponibles pour une interview avant la publication de cet article.

Paul « Biff » Hansen, membre du conseil d’administration, a refusé de donner son accord. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires tant que l’accord n’aurait pas été finalisé et mis en œuvre.

Alisa M. Schafer est journaliste au Herald Times Reporter à Manitowoc. Vous pouvez la contacter par e-mail à l’adresse aschafer@gannett.com.

Cet article a été publié à l’origine sur Manitowoc Herald Times Reporter : Le surintendant du district scolaire public de Manitowoc démissionne : quelle est la prochaine étape ?