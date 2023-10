Le mandat biblique de prier pour Israël – Voici une prière pour la paix à Jérusalem

Dans l’émission The 700 Club lundi, le président du CBN, Gordon Robertson, a évoqué les Écritures en appelant les chrétiens du monde entier à prier pour Israël, alors que l’État juif subit des actes de mal sans précédent, perpétrés par ses ennemis :

PRIEZ POUR LA PAIX À JÉRUSALEM

Les Psaumes nous commandent de prier pour la paix à Jérusalem, c’est pourquoi nous réservons aujourd’hui du temps pour prier conformément au Psaume 122 :

Priez pour la paix à Jérusalem : « Que prospèrent ceux qui vous aiment.

La paix soit dans vos murs, la prospérité dans vos palais. »

Pour le bien de mes frères et compagnons, je dirai maintenant : « La paix soit en vous ».

C’est à cause de la maison du Seigneur notre Dieu que je rechercherai votre bien.

– Psaume 122 : 6-9

En tant que serviteurs de Dieu, nous aimons aussi les pierres et la poussière de Sion :

Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion ;

Pour le temps de la favoriser,

Oui, l’heure fixée est arrivée.

Car tes serviteurs se plaisent à ses pierres,

Et montrez faveur à sa poussière.

Ainsi les nations craindront le nom du Seigneur,

Et tous les rois de la terre Ta gloire.

– Psaume 102 : 13-15

UNE PRIÈRE QUE VOUS POUVEZ PRIER POUR ISRAËL

Que Dieu se lève et ait pitié de Sion.

Que le temps fixé vienne, que le temps de grâce vienne, et que toutes les nations sous le ciel craignent le nom du Seigneur et honorent ta gloire.

Que la paix soit dans les murs de Jérusalem, dans chaque rue et dans chaque maison et lieu de culte.

Puisse Jérusalem être connue comme un lieu de prière et un lieu où toutes les nations peuvent se rassembler et adorer.

Que Dieu adoucisse le cœur des Palestiniens.

Que ceux qui ont perdu des êtres chers soient réconfortés.

Que les générations de violence cessent et que les fils d’Isaac et les fils d’Ismaël trouvent la paix comme les fils d’Abraham.