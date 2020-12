Qui n’abandonnerait pas tout juste pour sortir avec Baby Yoda? | Disney +

La série dérivée de Star Wars cache une obsession pour le spectacle dans sa narration épurée.

Pendant la majeure partie de la deuxième saison de Le mandalorien, Disney + est extrêmement populaire Guerres des étoiles série sur un chasseur de primes et le Baby Yoda qui l’aime, j’ai rattrapé les épisodes quelques jours après leur chute chaque semaine. Au moment où j’ai commencé à regarder, je savais généralement presque tout ce qui s’était passé dans l’épisode, grâce à mon défilement perpétuel sur Twitter.

J’ai rarement trouvé ma jouissance des épisodes touchés par cela. Pour moi, Le mandalorien c’est s’échapper dans une présentation très spécifique d’un monde fictif célèbre; Je ne suis pas particulièrement excité de voir l’intrigue se dérouler. Mais j’ai toujours trouvé intéressant la rapidité avec laquelle un ou deux moments les plus importants de chaque épisode filtreraient dans la conscience de la culture pop dans son ensemble. Les spoilers pour la deuxième saison de l’émission suivent d’ici.





Souvent, je trouvais que l’épisode était vraiment son un ou deux moments les plus importants, la plupart des autres éléments passant au second plan d’une séquence d’action majeure ou d’une apparition de star invitée d’un bien connu. Guerres des étoiles personnage. Le mandalorien est plus soucieux de créer une atmosphère que d’ajuster finement son intrigue ou ses arcs de personnage, il utilise donc ses séquences exceptionnelles et ses invités pour éviter de devenir un téléchargement sans fin de Guerres des étoiles traditions. Il est plus facile de se souvenir d’un épisode où Boba Fett est au centre d’une séquence de combat incroyable que s’il s’agissait simplement d’un épisode du Mandalorien errant, entendant les gens parler Guerres des étoiles des trucs.

Structurellement, la narration des «grands moments» convient également aux genres Le mandalorien a tendance à fonctionner à l’intérieur. Le spectacle est le plus similaire à l’épopée de six films de samouraï Lone Wolf et Cub, qui parle également d’un guerrier expert qui mène ses batailles aux côtés d’un adorable enfant. Et comme beaucoup de films de samouraï (et de westerns, un genre américain qui a beaucoup en commun avec le film de samouraï), Le mandalorien se construit autour de ces batailles. Il y en a généralement un par épisode, pour donner à la série une impression d’élan.

Le mandalorien présente également un certain nombre de similitudes avec les émissions d’animation américaines destinées aux enfants légèrement plus âgés. Pensez, dites, Batman: la série animée, Avatar: le dernier maître de l’air, ou Star Wars: La guerre des clones – où Dave Filoni, l’un des deux cerveaux de tout Mandalorien, chevauchait d’abord avec le Guerres des étoiles univers. Ces séries ont tendance à durer 22 minutes par épisode et, en tant que telles, doivent être incroyablement économiques avec leur narration, ce qui fait que chaque battement compte. Les personnages révèlent qui ils sont non seulement par leurs propres actions, mais par l’action elle-même – styles de combat, décisions stratégiques au combat, etc. – et la narration suit ces révélations.

Le mandalorienLes épisodes durent un peu plus longtemps que la moyenne Guerre des clones épisode – la plupart se situent entre 35 et 40 minutes avant le générique (extrêmement long). Mais Filoni et le créateur Jon Favreau n’ont pas vraiment choisi d’utiliser cet espace supplémentaire pour ajouter plus d’intrigue. Au lieu de cela, ils ont ajouté des aperçus plus saisissants dans les coins oubliés du Guerres des étoiles univers et petites notes de grâce étranges qui remplissent le monde du spectacle. (Mon préféré était une longue et amusante dispute entre deux Stormtroopers qui a ouvert la finale de la première saison.)

Ce sont ces choix qui font Le mandalorien une montre si compulsive. Chaque épisode présente une seule mission que les personnages doivent accomplir (similaire aux émissions animées susmentionnées), et la narration n’est jamais trop compliquée. Il va du point A au point B au point C plus ou moins de la manière que vous attendez. Quand la fin de l’épisode approche, un nouveau problème se présente (le vaisseau du Mandalorien est en mauvais état!) Qui mène immédiatement à la mission pour le prochain épisode (il doit le faire réparer!). C’est une sérialisation télévisée solide, viande et pommes de terre.

Le mandalorienLa rareté de la narration et l’accent mis sur le luxe du monde qu’il a construit le distinguent de nombreuses autres émissions de télévision, celles qui sont frénétiques et sur-tracées dans l’espoir que vous ne les éteindrez pas si elles continuent de vous lancer de nouvelles choses. Mais le fait de compter sur un seul événement passionnant par épisode est lié à une tendance à la narration télévisée dont je me méfie de plus en plus quand je le vois recommencer à apparaître, encore et encore, sur les émissions que j’aime. Et dans une série se déroulant dans un univers fictif populaire et bien connu, comme Le mandalorien c’est que cette tendance à la narration semble particulièrement difficile à résister.



Disney + Boba Fett apparaît dans la section centrale de Le Mandalorien Deuxième Saison.

J’ai d’abord commencé à essayer de définir cette tendance en lien avec HBO Le Trône de Fer, une série que j’avais beaucoup appréciée jusqu’à la seconde moitié de sa course. À ce moment, Le Trône de FerLa narration est devenue si liée à ses rebondissements les plus importants et les plus brutaux qu’elle a finalement abandonné les choses qui la rendaient si bonne au début dans un effort pour chasser la prochaine surprise. À la fin, il travaillait tellement dur pour que tout soit si spectaculaire qu’il évitait largement de trouver du tissu conjonctif pour donner un sens à son spectacle, à son détriment.

Les années 2010 ont été jonchées de spectacles pris à la recherche du spectaculaire, de histoire d’horreur américaine à Choses étranges. Lorsqu’il est plus difficile que jamais de se démarquer d’une surabondance de séries télévisées parmi lesquelles choisir, avoir des moments prêts pour la fontaine à eau sur lesquels s’appuyer crée un engagement instantané du public. Ces moments offrent même des opportunités promotionnelles gratuites grâce à tous les tweets et publications sur les réseaux sociaux qui ne manqueront pas de résulter.

Et de plus en plus, nous avons tendance à traiter toutes les émissions de télévision comme des produits de ce type de narration, même si elles ne le sont pas. Le gambit de la reine, par exemple, a été réduit à «ce spectacle sur les échecs» avec beaucoup de gifs Anya Taylor-Joy apparaissant sur Twitter, alors que c’est à peu près le contraire d’un grand spectacle basé sur le moment. (C’est une émission sur une jeune femme jouant aux échecs, pour l’amour de Dieu!)

Jusque là, Le mandalorien n’est pas tombé dans les pires tendances de ce genre de narration, celles qui sont tombées Le Trône de Fer. Il n’essaie pas de cacher les motivations de ses personnages au nom d’un grand rebondissement, ni de sacrifier la logique au profit d’un grand moment. Son style dépouillé lui donne beaucoup d’espace pour s’adapter correctement à ses grands moments.

Mais au cours de la seconde moitié de la saison deux, je me suis retrouvé de plus en plus déconcerté par la dépendance de la série sur Guerres des étoiles favoris, aboutissant à un camée de Luke Skywalker lui-même (joué par un Mark Hamill mal vieilli numériquement) dans la finale de la saison. Qu’est-ce que notre investissement dans la relation entre le mandalorien et Baby Yoda (qui s’appelle techniquement Grogu, mais allez-y) importe si la série suscite encore plus d’enthousiasme du public en faisant apparaître Boba Fett pendant quelques épisodes?

Pour être clair, je parle d’un problème de saturation qui n’a pas encore dépassé Le mandalorien, juste un qui me semble inévitable, car quelqu’un qui a vu beaucoup de séries pourchasser ses moments les plus importants et les plus prometteurs sur une falaise. Il n’est vraiment pas difficile d’imaginer que la série devienne progressivement reprise par ces impulsions de maintenance, au lieu de les utiliser pour offrir une pincée de camées sympas aux fans. Je dirais même que la seconde moitié de la saison deux a déjà succombé à ces désirs.

Même si Le mandalorien En fin de compte, cela fonctionne, la priorisation des moments par rapport à la grande image diminue également une partie de ce qui a rendu la série si captivante en premier lieu. Là où autrefois il semblait se dérouler dans un coin de marigot, sous-exploré du Guerres des étoiles univers, à la fin de la saison deux, l’émission a présenté certains des personnages les plus familiers de la franchise, jusqu’à Luke Skywalker lui-même. Cela ne fait que renforcer le sentiment que l’ensemble Guerres des étoiles la franchise est devenue un écosystème fermé, avec peu de place pour une nouvelle croissance.

Ça devient beaucoup plus difficile à regarder Le mandalorien comme sa propre chose au lieu d’un hub central pour une grande partie de la Guerres des étoiles univers télévisuel, d’autant plus que Disney a déjà révélé des projets de séries dérivées pour plusieurs héros préférés des fans, comme Boba Fett et Ahsoka Tano. Si la seconde moitié de la saison deux ressemblait à une collection de pilotes de porte dérobée – un épisode d’une émission qui présente de nouveaux personnages dans l’espoir de les faire tourner dans leur propre émission – c’est parce que c’était essentiellement le cas. En effet, les retombées à venir Le livre de Boba Fett prendra Le mandalorienplace de dans le calendrier Disney + en décembre 2021, cependant Mandalorien la saison trois suivra probablement en 2022; la finale de la saison deux s’est même terminée avec un teaser pour l’émission Boba Fett probablement conçu pour faire bavarder les fans.

Il y a plein de bonnes raisons de continuer à regarder cette émission. Pedro Pascal a réussi à n’utiliser que sa voix pour faire du Mandalorien un protagoniste convaincant, Baby Yoda est toujours le plus mignon, la partition de Ludwig Göransson est parmi les meilleures de la télévision et l’ambiance reste impeccable. Si tu veux juste passer du temps Guerres des étoiles atterrir pendant quelques semaines chaque année, ce spectacle est vraiment, vraiment bon pour vous offrir cette expérience.

Mais sa dépendance croissante à l’égard des camées de tous vos favoris nous rappelle que les univers cinématographiques gigantesques et basés sur des franchises qui en sont venus à définir trop de films à gros budget envahissent également la télévision. Nous ne sommes même pas encore arrivés à la série télévisée Marvel de Disney +, qui commencera à faire ses débuts en 2021 et comportera sûrement de très nombreux camées. Le mandalorien – comme la plupart des émissions – est à son meilleur quand il trace sa propre voie. Malheureusement, il est tellement plus difficile de prendre les routes secondaires alors que vous pouvez simplement emprunter des autoroutes familières et parcourir tous les endroits que vous avez déjà visités.