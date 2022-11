Le manager iranien demande à l’icône allemande de démissionner suite à des commentaires “honteux”

Carlos Queiroz était furieux après que Jurgen Klinsmann ait suggéré à son équipe de déployer un esprit de jeu contre le Pays de Galles

L’entraîneur-chef iranien Carlos Queiroz a accusé l’ancien attaquant international allemand Jurgen Klinsmann d’avoir fait des remarques qui étaient un “la honte du football” après que Klinsmann ait remis en question les actions de l’Iran lors de sa victoire contre le Pays de Galles.

L’Iran a remporté une victoire 2-0 sur ses rivaux du Groupe B au Qatar vendredi grâce à deux buts dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps.

Discuter du jeu sur la BBC par la suite, le présentateur Gabby Logan a suggéré que l’Iran avait déployé “l’esprit de jeu” et “juste resté du bon côté de la loi” Pendant le match.

“C’est leur culture, c’est leur façon de faire”, répondit Klinsmann.

“C’est pourquoi Carlos Queiroz s’intègre très bien dans l’équipe nationale iranienne… Ce n’est pas par hasard, c’est exprès. Cette partie de leur culture, c’est comme ça qu’ils la jouent.

Klinsmann (au centre) a fait les commentaires sur la BBC.

©Twitter



Klinsmann, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne de l’Ouest en 1990, a poursuivi en affirmant que le personnel d’entraîneurs et les joueurs iraniens avaient exercé des pressions pour “travailler” les arbitres pendant le match.

«Ils sont constamment dans votre visage sur le terrain. C’est leur culture, ils vous font perdre votre concentration, ils vous font perdre votre concentration », a déclaré l’homme de 58 ans.

Klinsmann et Logan ont également suggéré qu’un arbitre différent autre que Mario Escobar du Guatemala aurait pu gérer le match différemment.

Le sélectionneur iranien Queiroz, qui est portugais, a réagi furieusement en une série de publications sur Twitter le dimanche.

“Vous avez pris l’initiative de m’appeler Carlos, donc je pense qu’il est approprié de vous appeler Jurgen. Droit?” Queiroz a écrit en s’adressant à l’ancien manager de l’équipe nationale d’Allemagne et des États-Unis.

“Même ne me connaissant pas personnellement, vous remettez en question mon caractère avec un jugement typique de supériorité. Peu importe à quel point je peux respecter ce que vous avez fait sur le terrain, ces remarques sur la culture iranienne, l’équipe nationale iranienne et mes joueurs sont une honte pour le football.

“Personne ne peut nuire à notre intégrité si ce n’est pas à notre niveau, bien sûr. Même en disant cela, nous aimerions vous inviter en tant qu’invité, à venir à notre camp de l’équipe nationale, socialiser avec les joueurs iraniens et apprendre d’eux sur le pays, le peuple iranien, les poètes et l’art, l’algèbre, tout le millénaire culture persane. Et écoutez également nos joueurs à quel point ils aiment et respectent le football.

“En tant qu’Américain/Allemand, nous comprenons votre absence de soutien. Aucun problème. Et malgré vos remarques scandaleuses sur la BBC essayant de saper nos efforts, nos sacrifices et nos compétences, nous vous promettons que nous ne produirons aucun jugement concernant votre culture, vos racines et vos antécédents et que vous serez toujours le bienvenu dans notre famille.

Queiroz a poursuivi en notant le rôle de Klinsmann au sein du groupe d’étude technique de la FIFA à Qatar 2022, écrivant : “En même temps, nous voulons juste suivre avec toute l’attention quelle sera la décision de la FIFA concernant votre position en tant que membre du groupe d’étude technique Qatar 2022. Parce que, évidemment, nous attendons de vous que vous démissionniez avant de visiter notre camp.

Par ailleurs, la fédération iranienne de football a publié une déclaration dans laquelle elle exigeait des excuses de Klinsmann et déclarait avoir consulté la FIFA à ce sujet.

La participation de l’Iran au Qatar est intervenue au milieu d’un déluge de questions politiques des médias occidentaux concernant les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue en septembre.

Avant le match contre le Pays de Galles, Queiroz a confronté une journaliste de la BBC et lui a demandé pourquoi le manager anglais Gareth Southgate n’avait pas été interrogé sur les actions de son pays, comme la guerre en Afghanistan.

L’Iran achèvera sa campagne du Groupe B contre les États-Unis mardi – le même jour que l’Angleterre affrontera le Pays de Galles.

Chaque équipe du groupe a encore mathématiquement une chance d’atteindre les huitièmes de finale, l’Angleterre menant le groupe avec quatre points, devant l’Iran avec trois, les États-Unis avec deux et le Pays de Galles avec un.