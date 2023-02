Le manager intérimaire de Leeds, Michael Skubala, a divulgué des notes à la mi-temps, mais mérite des éloges pour avoir laissé les joueurs “s’amuser” et l’équipe “méritait de gagner” lors du match nul à Manchester United

Le manager intérimaire de Leeds, Michael Skubala, a eu un premier match inoubliable sur la ligne de touche, réclamant un point à Manchester United lors d’un match nul 2-2.

Le joueur de 40 ans a non seulement vu sa tactique à la mi-temps divulguée par un caméraman astucieux, mais a également vu son équipe gagner des éloges pour “s’amuser” et mériter la victoire.

Getty Les fans de Leeds auront été impressionnés par la performance de Skubala

Son équipe a survolé les pâtés de maisons d’Old Trafford

Skubala était pratiquement inconnu en Premier League avant le match, le tir de Jesse Marsch ouvrant un espace sur le banc.

L’ancien assistant de Man United sous Ralf Rangnick, Chris Armas, devait intervenir, mais c’est plutôt Skubala, qui a également assumé des fonctions médiatiques avant le match.

Et il n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ, l’international italien Wilfried Gnonto trouvant le fond des filets à Old Trafford après 55 secondes.

Les Blancs ont dominé une grande partie de la première mi-temps, et juste avant le début de la seconde mi-temps, la tactique de Skubala a fuité.

Une image tweetée par Sky Sports montrait son bloc-notes qui semblait dire “Proche du milieu”, “Croyez” et “Soyez calme”, ​​ce que Leeds semblait faire en doublant son avance moins de trois minutes après la pause alors que Raphael Varane mettait le ballon. dans son propre filet.

Man United a finalement riposté grâce aux buts de Marcus Rashford et Jadon Sancho, mais Skubala pourrait certainement se sentir mal fait.

sports de ciel Sky Sports a pris une photo du bloc-notes de Skubala

S’exprimant après le match, le commentateur de talkSPORT et légende de Sunderland, Micky Gray, a déclaré: «Ils avaient l’air de jouer dans un système que les joueurs appréciaient.

“Ils sont venus à Old Trafford et ils ont emmené le match à domicile et s’ils continuent à faire de telles performances – même pendant 90 minutes – ces supporters de notre côté droit resteront avec eux contre vents et marées.

“Ils auraient peut-être mérité les trois points et personne ne leur aurait enlevé ça.”

Le manager de Rayo Vallecano, Andoni Iraiola, est le favori actuel pour remplacer Marsch à Elland Road, menant la course devant un certain nombre de candidats intéressants.

Mais l’ancien patron des moins de 21 ans de Leeds, Skubala, a peut-être jeté son chapeau sur le ring après cela.