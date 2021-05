Le manager féminin de Man United, Stoney, démissionne

Stoney a conduit les femmes de Manchester United à la promotion lors de leur première saison et aux quatre premières places au cours des deux dernières campagnes. Photo par Visionhau / Getty Images

Casey Stoney a démissionné de son poste de manager féminin de Manchester United.

Stoney, 38 ans, a pris en charge la réforme de l’équipe en 2018. Elle les a conduits à la promotion lors de leur première saison et aux quatre premières places au cours des deux dernières campagnes.

« Ce fut un honneur de diriger l’équipe féminine dans ce grand club et cela a été une décision incroyablement difficile, » Stoney a dit. «Ayant rejoint l’équipe pour repartir de zéro, puis remportant le championnat féminin lors de notre première saison, nous avons maintenant réussi à faire de l’équipe une force dans la Super League féminine.

« J’ai adoré diriger ce groupe et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Cependant, après une saison difficile avec des perturbations causées par la pandémie, je pense maintenant que le moment est venu de prendre du temps et pour quelqu’un d’autre de venir. et mener l’équipe dans la prochaine étape de son voyage. Je tiens à remercier le club, tout le personnel fantastique, les fans et surtout les joueurs, pour l’incroyable expérience que nous avons partagée au cours des trois dernières années. «

Des sources ont déclaré à ESPN que Stoney était très intéressé par les clubs de la NWSL. Stoney était également lié au poste de l’équipe GB, mais cela est allé à Hege Riise.

United est maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef pour emmener le club dans la campagne 2021-2022.

« Casey a joué un rôle moteur dans le succès de notre équipe féminine depuis qu’elle a rejoint le club en 2018 », a déclaré le vice-président exécutif de United, Ed Woodward. « Elle a été une source d’inspiration pour ses joueurs et son personnel, pour tout le monde au club et pour les fans. Tout le monde à Manchester United la remercie pour son travail acharné et son dévouement sans faille et rend hommage à ses réalisations. Elle fera toujours partie de la Famille de Manchester United. «

Le directeur de football du club, John Murtough, a ajouté: « Manchester United est totalement engagé envers son équipe féminine et à bâtir sur l’héritage des réalisations de Casey à mesure que nous avançons. Avec le récent premier match historique à Old Trafford et l’impact de l’équipe dans le Super League féminine, l’avenir est radieux. Même si nous serons tristes de voir le départ de Casey, l’équipe et l’opération continueront de se renforcer. «