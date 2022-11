Le manager d’Usyk affirme que le combattant a accepté les conditions de Fury

Egis Klimas disait “tout se fait de notre côté”

Le camp du champion de boxe poids lourds WBA, IBF, WBO et IBO, Aleksandr Usyk, affirme que des progrès substantiels ont été réalisés à leurs côtés pour obtenir un combat de championnat incontesté contre le dirigeant de la WBC, Tyson Fury, sur la ligne.

Alors qu’Usyk se déclare hors de combat pour le reste de 2022 et qu’un combat potentiel avec Anthony Joshua échoue, Fury sera ensuite vu sur le ring affronter Derek Chisora ​​au Tottenham Hotspur Stadium le 3 décembre.

Mais comme Usyk l’a confirmé depuis Lisbonne cette semaine, il sait clairement qui lui et le Mancunien devraient affronter ensuite après que Fury se soit probablement débarrassé de Chisora, 38 ans, de manière simple.

L’Ukrainien veut un super combat contre le “Gypsy King” qui couronnera le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures.

Lire la suite Le champion poids lourd Usyk nomme l’homme qu’il veut affronter ensuite

S’adressant à Seconds Out, le manager d’Usyk, Egis Klimas, a révélé que des progrès étaient en cours de leur côté de la table de négociation, seul Fury retardant les choses.

« Tout est fait de notre côté – tout. Donc, il n’y a qu’un seul gars qui peut dire, ‘Oui, nous allons [ahead];’ c’est Furie, Klimas a déclaré, tout en concédant qu’Usyk, qui est un cruiserweight naturel, sera l’outsider malgré le fait qu’il possède plus de ceintures chez les poids lourds.

“La différence de taille bien sûr, ce n’est pas en faveur d’Usyk. [Fury] est un géant. De plus, c’est un bon combattant. C’est avant tout un combattant talentueux; deuxièmement, il a un bon QI de boxe. C’est un combattant très, très dangereux. Klimas ajouté.

Il a également révélé que le choc potentiel au box-office aurait probablement lieu au plus tôt le 18 février et au plus tard le 4 mars, ce qui est logique compte tenu des commentaires qu’Usyk a faits depuis la capitale portugaise.

“Pour moi, l’idée serait de combattre peut-être début février ou début mars, comme le 4 mars, parce que je suis un chrétien orthodoxe”, dit Usyk.

Lire la suite Le frère de Fury confirme l’interdiction de voyager aux États-Unis du champion de boxe

“Pendant le grand jeûne avant Pâques, je ne me bats pas, donc tout devrait être avant ou après Pâques orthodoxe (16 avril).”

Avec son objectif de faire l’histoire, Usyk a déclaré qu’il voulait affronter Fury “Parce que j’ai besoin de la quatrième ceinture et je ne veux pas me battre avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce que j’aie la quatrième ceinture.”

Comme Fury est banni des États-Unis, le Royaume-Uni ou le Moyen-Orient sont les destinations les plus probables pour leur rencontre si un accord peut être conclu entre les promoteurs, les managers et les combattants.