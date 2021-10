Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, appelle à la réaction de son équipe après le choc du shérif

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a appelé de son côté à se remettre de leur défaite choc en Ligue des champions contre les ménés moldaves Sheriff lors de leur voyage à l’Espanyol dimanche. Alors que le Real occupe la tête de la Liga avec 17 points, ils ont été tenus en échec par Villarreal la dernière fois avant d’être embarrassés mardi lors d’une défaite 2-1 contre Sheriff, et ont eu du mal à briser l’opposition après avoir fait un début de saison époustouflant. saison devant le but. Après une semaine décevante, l’Italien a appelé à une réaction de ses joueurs. « Le match contre Sheriff a entamé notre fierté », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Demain, nous rebondirons et donnerons tout, et ferons ce qu’il faut pour remporter la victoire … Ce genre de résultats ne m’affecte pas mentalement mais physiquement, ils me tiennent éveillé la nuit alors que je les passe en revue dans ma tête. »

« Lors de nos deux derniers matchs, nous avons eu du mal à marquer, quelque chose qui n’arrivait pas auparavant, mais c’est le football. J’ai dit il y a à peine 10 jours que des temps difficiles viendraient et que nous devons trouver notre équilibre. »

Le Real sera privé du quintette blessé Ferland Mendy, Dani Ceballos, Dani Carvajal, Gareth Bale et Marcelo pour le déplacement à Barcelone pour affronter l’Espanyol. D’autre part, le milieu de terrain Toni Kroos est sur le point de faire sa première titularisation pour le club depuis mai après son retour d’un problème de hanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.