Le manager du Real Kashmir FC, David Robertson, honoré par la reine pour son travail en Inde

David Robertson, le manager du Real Kashmir Football Club (RKFC), a reçu une médaille de l’Empire britannique (BEM) dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine pour services rendus à la communauté locale. Le prix récompense la contribution exceptionnelle de M. Robertson au sport et à la communauté en tant qu’entraîneur-chef du RKFC depuis janvier 2017. Cela comprenait le guidage de l’équipe de football dans la I-League – la première fois que l’équipe concourait à ce niveau.

La dernière saison de la I-League a vu le RKFC atteindre le plus grand nombre de spectateurs à domicile, avec une moyenne de 25 000 personnes par match.

En apprenant son prix, David Robertson a déclaré : « Je suis absolument ravi et honoré d’avoir été reconnu et récompensé pour mon travail au Cachemire. J’ai apprécié chaque minute passée au Cachemire. Ce fut un réel plaisir d’avoir travaillé et rencontré tant de personnes merveilleuses. Je considère le Cachemire comme ma deuxième maison ».

Jan Thompson, haut-commissaire britannique par intérim en Inde, a déclaré : « L’amour partagé pour le sport est un grand rassembleur de personnes, et je félicite David pour son travail inspirant. Le Royaume-Uni et l’Inde partagent un pont vivant unique, et le sport y joue un rôle vital. »

