Le manager discute des relations Messi-Mbappe après le drame de la Coupe du monde

Le duo se réunira au Paris Saint-Germain après avoir fait partie d’équipes adverses au Qatar

Selon l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, il n’y a pas de tensions persistantes entre Lionel Messi et Kylian Mbappe, bien que le duo se soit opposé lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar au début du mois.

Les coéquipiers du PSG Messi et Mbappe ont vécu des émotions contrastées au stade Lusail le 18 décembre, lorsque l’Argentine a battu la France aux tirs au but pour remporter le titre.

Mbappe est déjà de retour à l’entraînement à Paris avant la reprise de la saison de Ligue 1 mercredi, lorsque le PSG accueillera Strasbourg.

Pendant ce temps, Messi devrait rejoindre l’équipe début janvier après avoir profité des célébrations sauvages de la Coupe du monde dans son pays natal.

Le patron du PSG, Galtier, a déclaré mardi qu’il ne s’attendait à aucune rupture entre les deux attaquants vedettes.

“Il n’y a aucune raison de tout mélanger dans la relation entre Kylian et Leo [Messi]”, Galtier a déclaré, cité par Reuters.

« Kylian a une très bonne attitude après avoir perdu la Coupe du monde. Lorsque vous perdez une finale de Coupe du monde, vous avez une raison d’être très, très déçu.

“Il était très déçu, mais il a su continuer et se comporter, et avait beaucoup de classe pour féliciter Leo et c’est très bien pour le club et pour l’équipe.”

Messi a mené son pays à son premier succès en Coupe du monde depuis 1986, mettant fin à sa quête d’un titre qui lui avait échappé au cours de sa brillante carrière.

Mbappe s’est retrouvé dans l’équipe perdante avec la France, championne en titre, alors qu’il n’est devenu que le deuxième joueur à réussir un triplé lors d’une finale de Coupe du monde.

Galtier a ajouté que Messi avait obtenu un congé jusqu’au 1er janvier et devait revenir en France un ou deux jours plus tard.

En ce qui concerne le troisième homme de la formation offensive du PSG, Galtier a déclaré que Neymar était prêt à reprendre l’action après sa sortie décevante en quart de finale de la Coupe du monde avec le Brésil.

“Lorsque [Neymar] revenu ici le 22 décembre, il a travaillé à l’intérieur. Immédiatement après, il s’est entraîné à l’extérieur sans restrictions. Il va bien sur le plan physique, sa cheville va bien », dit Galtier.

“Sur le plan mental, il veut vraiment jouer, c’est bon signe.”

Le PSG reprend sa campagne de Ligue 1 en tête du classement, avec cinq points d’avance sur Lens.

Leur quête d’un premier titre en UEFA Champions League se poursuit avec une rencontre à succès avec le Bayern Munich en huitièmes de finale, à commencer par le match aller au Parc des Princes le 14 février.

Le PSG a reçu un coup de pouce ces derniers jours avec des informations selon lesquelles Messi, 35 ans, est prêt à prolonger son séjour à Paris jusqu’en 2024 au moins – et peut-être un an au-delà.

Messi a remporté le Ballon d’or du meilleur joueur de la Coupe du monde du Qatar, marquant également sept fois lors du tournoi, dont deux fois en finale.

Mbappe, 24 ans, a terminé avec le Golden Boot sur huit frappes, mais cela n’a pas suffi à propulser la France vers plus de succès après son triomphe en Coupe du monde en Russie il y a quatre ans.

Messi et Mbappe devraient tous deux disputer le Ballon d’Or de l’année prochaine, où Messi visera une huitième distinction record, tandis que Mbappe espère remporter sa première.