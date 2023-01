Le manager d’Everton, Frank Lampard, attend son sort après sa défaite à West Ham – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de lundi…

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Everton a eu des discussions sur l’avenir du manager Frank Lampard alors que le joueur de 44 ans attend de connaître son sort. Des sources dimanche pensaient qu’Everton se préparait à limoger Lampard, mais il n’y avait aucune confirmation du club sur leurs plans.

Tottenham Hotspur attend nerveusement de savoir si le directeur général du football du club, Fabio Paratici, sera interdit d’opérer sur les transferts.

Brendan Rodgers vise deux nouvelles recrues cette semaine alors qu’il se prépare pour un mois potentiellement crucial dans la saison de Leicester.

Une championne britannique du lancer du poids a vivement critiqué les plans divulgués visant à permettre aux femmes transgenres de concourir dans la catégorie féminine en athlétisme international, affirmant que cela pourrait conduire à une “libre pour tous” qui “visserait” les femmes biologiques comme elle.

COURRIER QUOTIDIEN

L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a suggéré que les géants de la Bundesliga ne pouvaient pas se permettre le prix demandé de 130 millions de livres sterling de Tottenham pour Harry Kane.

L’avenir de Fabio Paratici à Tottenham est de plus en plus surveillé après des allégations selon lesquelles il aurait proposé de payer plus que les chances de signer Cristian Romero d’Atalanta pour résoudre un problème pour son ancien club Juventus.

Frank Lampard attend d’apprendre qu’il a été limogé alors qu’Everton se prépare à entamer le processus de recherche d’un nouveau manager.

L’ancien patron de Chelsea et Derby, Lampard, s’est entretenu avec le propriétaire Farhad Moshiri et le président Bill Kenwright ce week-end, ainsi qu’avec le directeur du football Kevin Thelwell, et a accepté que les choses changent après la défaite 2-0 de samedi à West Ham.

L’ailier brésilien Tete vise un passage en Premier League ce mois-ci avec Leicester parmi les clubs manifestant un vif intérêt pour le joueur lyonnais.

L’agent de Leandro Trossard a révélé que Tottenham était intéressé à signer le Belge avant qu’il n’effectue un transfert de 27 millions de livres sterling vers Arsenal, son rival du nord de Londres.

LE SOLEIL

Hakim Ziyech pourrait être la première victime de la vague de transferts de Chelsea en janvier en rejoignant la Roma. L’ailier a été pris pour cible par les Italiens alors qu’il se retrouve évincé à Stamford Bridge.

Le futur joueur d’Arsenal, Jakub Kiwior, a été repéré dans la loge des réalisateurs pour le choc de dimanche en Premier League avec Manchester United.

Everton envisage un transfert de 15 millions de livres sterling pour la star de Sheffield United, Iliman Ndiaye. L’international sénégalais Ndiaye a 10 buts et sept passes décisives pour les Blades cette saison dans le championnat et a attiré l’attention des lutteurs de Premier League Everton.

Southampton prévoit de faire à nouveau un raid sur Chelsea pour le meilleur jeune arrière latéral Silko Thomas. Le jeune des Blues, 18 ans, a attiré l’attention au niveau des jeunes mais est en fin de contrat à la fin de la saison.

NOUVELLES DU SOIR DE MANCHESTER

Manchester United surveille la situation de Harry Kane à Tottenham.

LE GARDIEN

Les joueurs de Chelsea et de Liverpool ont condamné le manège de la prise de décision qui a conduit au report du match de Chelsea contre Liverpool six minutes après le début du match en raison d’un terrain gelé que l’entraîneur Emma Hayes a décrit comme ressemblant à une “patinoire”.

World Athletics est sur le point de laisser la porte ouverte aux femmes transgenres pour concourir au plus haut niveau dans le cadre de nouvelles propositions controversées qui seront votées en mars.

Novak Djokovic a ajouté sa voix aux appels pour que des modifications soient apportées au calendrier de l’Open d’Australie dans un contexte d’inquiétude croissante concernant le bien-être et l’équité des joueurs lors du tournoi de cette année à Melbourne Park.

LES TEMPS

Antonio Conte et Tottenham Hotspur ont gelé les négociations contractuelles, menaçant son avenir en tant qu’entraîneur-chef. Conte, dont le contrat expire à la fin de la saison, préférerait se concentrer sur le redressement de la forme de l’équipe après trois défaites en quatre matches de Premier League plutôt que de discuter de sa position à long terme.

Seb Coe n’a pas exclu une candidature pour devenir le premier président britannique du Comité international olympique. Alors qu’il ne reste que deux ans au mandat de Thomas Bach, une élection est prévue en 2025.

L’implication de Jamie George dans le choc de la Calcutta Cup avec l’Ecosse dans deux semaines a été mise en doute alors que le talonneur anglais fait face à une période d’attente de 12 jours après avoir été retiré du terrain à la mi-temps dans ce match avec une commotion cérébrale.

DAILY MIRROR

L’ailier rom Nicolo Zaniolo serait désireux de rejoindre les Spurs.

Le joueur de 23 ans veut quitter le club italien dans cette fenêtre et, avec son contrat expirant l’année prochaine, la Roma est prête à encaisser. La Roma voudrait 35 millions de livres sterling pour l’international italien qui a également des intérêts de West Ham.

Le milieu de terrain de Bournemouth, Philip Billing, envisage une sortie choc en janvier du Vitality Stadium au milieu de l’intérêt de Valence.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Le milieu de terrain des Rangers Charlie McCann a terminé son transfert de 350 000 £ vers l’équipe anglaise de la Ligue 1, Forest Green Rovers.