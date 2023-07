Le manager des Yankees Aaron Boone expulsé pour la cinquième fois cette saison

Le manager des Yankees de New York, Aaron Boone, a été expulsé pour la cinquième fois cette saison, jeté pour s’être disputé des balles et des frappes en début de troisième manche du match de dimanche contre les Cardinals de St. Louis.

L’arbitre de plaque Dan Merzel a expulsé Boone avec un décompte de 0-1 sur Gleyber Torres après que Boone se soit plaint de la pirogue sur un lancer de 3-1 au frappeur précédent, DJ LeMahieu qui a été appelé une balle alors qu’il semblait être bien au-dessus de la zone de frappe.

Boone est devenu impliqué dans une longue dispute avec Merzel et le chef d’équipe Lance Barksdale après l’éjection.

Les cinq éjections de Boone sont les meilleurs managers des ligues majeures cette saison, un de plus que Rocco Baldelli du Minnesota, David Bell de Cincinnati et Bob Melvin de San Diego. Boone a mené les majors avec neuf la saison dernière, alors qu’aucun autre manager n’en avait plus de cinq.

Boone a également été expulsé contre Cleveland le 12 avril, contre Toronto le 15 mai, contre Cincinnati le 21 mai et contre Baltimore le 25 mai. Il a purgé une suspension d’un match après l’éjection contre les Orioles avec la MLB citant sa conduite envers les arbitres.

Boone a été expulsé 31e fois en tant que manager des Yankees, sixième parmi les managers actifs derrière Bruce Bochy du Texas (80), Melvin (58), Terry Francona de Cleveland (47), Buck Showalter des Mets de New York (36) et Bud Black du Colorado ( 35).

L’entraîneur de banc Carlos Mendoza a pris la relève en tant que manager.

Reportage de l’Associated Press.

