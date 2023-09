Le manager des Twins, Rocco Baldelli, part en congé pour être avec sa femme pour la naissance des jumeaux

CHICAGO (AP) – Le manager du Minnesota, Rocco Baldelli, passe la majeure partie de sa vie avec une bande de Twins.

Son avenir va être un peu différent.

Baldelli prend un congé de paternité après le match de samedi contre les White Sox de Chicago. Sa femme, Allie, attend des jumeaux dans les prochains jours.

« Étaient excités. Ce sont des jumeaux, et nous ne savions pas à quoi nous attendre et nous ne savions pas ni même prévoyions d’arriver aussi loin », a déclaré Rocco Baldelli. «Nous sommes donc arrivés à la fin du trimestre qu’ils nous avaient prévu, donc c’est excitant et je pense que c’est bon pour les bébés. Allie se sent toujours plutôt bien, donc je veux dire que nous avons de la chance.

Rocco et Allie se sont mariés pendant la pause All-Star en 2021. Ils ont accueilli une fille, Louisa, le 6 septembre 2021.

Après la finale de la série de dimanche contre les White Sox, les Twins, leaders de l’AL Central, se rendent à Cincinnati pour une série de trois matchs, puis entament un match à domicile de six matchs vendredi soir contre les Angels de Los Angeles.

L’entraîneur du banc Jayce Tingler dirigera l’équipe pendant l’absence de Baldelli.

«Je n’ai pas encore de plan de retour. Je ne sais pas quand cela aura lieu », a déclaré Baldelli. « Nous verrons comment se sent Allie et comment tout le monde va. »

Les droitiers Joe Ryan, Kenta Maeda et Bailey Ober sont répertoriés comme lanceurs partants contre les Reds, et Baldelli a déclaré que le gaucher Dallas Keuchel travaillerait hors de l’enclos des releveurs pour le moment. Keuchel, 35 ans, n’a aucun record et une MPM de 8,03 en trois départs en septembre.

« Nous avons actuellement cinq gars qui sont dans la rotation, et cela pourrait changer », a déclaré Baldelli. « Nous pourrions nous retrouver avec cinq gars différents. On pourrait finir avec six gars. On pourrait se retrouver avec quatre gars dans la rotation vers la fin de la saison régulière. Nous allons devoir voir la manière dont cela convient le mieux à tout le monde.

___

Jay Cohen, Associated Press