Le manager des Spurs, Antonio Conte, mécontent du redémarrage rapide de la Premier League après la Coupe du Monde de la FIFA

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, n’est pas content de jouer si vite après la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et a laissé entendre qu’il sélectionnerait ceux qui sont restés en Angleterre, pour le match du Boxing Day de son équipe à Brentford.

La Premier League reprend lundi, huit jours seulement après la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine au Qatar.

Alors que Conte a déjà indiqué que les finalistes de la Coupe du monde Cristian Romero et Hugo Lloris ne joueront pas contre les Bees, l’Italien a décidé de remplacer le Croate Ivan Perisic ainsi que la paire anglaise Harry Kane et Eric Dier après que le trio ait tous fait les huit derniers. .

“C’est une situation étrange et honnêtement, jouer si vite – seulement une semaine après la Coupe du monde – je ne suis pas vraiment content. D’un côté, vous êtes heureux parce que pour mon club, Tottenham, avoir 12 joueurs à la Coupe du monde, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour essayer d’être compétitifs et d’essayer à l’avenir de gagner quelque chose”, a déclaré Conte. comme dit par Skysports.

“Mais c’est normal que quand tu as autant de joueurs qui jouent un tournoi comme celui-ci, surtout pendant la saison, que maintenant ce ne soit pas facile car la condition physique n’est pas au top.

C’est impossible de leur donner beaucoup de repos et c’est sûr avec les joueurs qui n’ont pas joué la Coupe du Monde et on travaille depuis quatre semaines, maintenant ils sont en super forme physique. On travaille beaucoup sur l’aspect tactique et les aspects physiques. Maintenant, ils sont à un niveau meilleur que les joueurs qui ont terminé la Coupe du monde.

Pour cette raison, je pense que je dois prendre la meilleure décision pour le match contre Brentford. D’un côté, j’ai des joueurs avec qui j’ai très bien travaillé pendant quatre semaines et de l’autre, j’ai des joueurs qui ont travaillé à la Coupe du monde et qui ne sont pas au top en ce moment”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Rodrigo Bentancur manquera le match de lundi en raison d’une suspension, mais il soigne également un problème mineur aux ischio-jambiers. La même blessure mettra Richarlison à l’écart pendant un mois – il l’a contractée en jouant pour le Brésil au Qatar – et le problème de tendon de Lucas Moura persiste.

« Il se bat beaucoup pour trouver une solution. C’est une situation difficile car j’ai un bon joueur dans mon groupe, mais il n’est jamais disponible. C’est comme si vous ne l’aviez pas”, a déclaré Conte à propos de Moura.

“C’est dommage parce qu’on parle d’un bon joueur, d’un bon gars, mais il a beaucoup de mal à résoudre ce problème. Je ne sais pas ce qu’il adviendra de lui à l’avenir”, a-t-il ajouté.

