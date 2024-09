Le manager des Red Sox, Alex Cora, a dû être maîtrisé lors de l’expulsion contre les Twins

Alors que les Red Sox de Boston sont mathématiquement hors course pour les séries éliminatoires, le manager Alex Cora a laissé échapper une partie de sa frustration lors du match d’ouverture du programme double de dimanche contre les Twins du Minnesota.

En début de première manche, Cora est sorti calmement de l’abri pour parler aux arbitres après une obstruction au deuxième but. Mais l’interaction est devenue houleuse, Cora agitant frénétiquement les bras. Il a ensuite couru vers le sac du deuxième but, faisant des gestes avec ses mains de ses yeux vers le sac, tout en pointant furieusement du doigt l’arbitre du deuxième but Dan Merzel. Cora a ensuite dû être retenu par l’arbitre du troisième but Alan Porter.

Le gérant a été rapidement éjecté.

Alex Cora n’était PAS content qu’un appel soit modifié après la plaidoirie de Rocco Baldelli 😬 pic.twitter.com/T8vaBnSiIC — NESN (@NESN) 22 septembre 2024

Les ennuis ont commencé avec Byron Buxton au deuxième but. Le lanceur partant des Red Sox Nick Pivetta a lancé la balle vers le sac. Mais alors qu’il recevait le lancer, le genou du joueur de deuxième but des Red Sox Vaughn Grissom a bloqué le sac et les arbitres ont déplacé le coureur au troisième but sur une obstruction.

Cora semblait contrariée que ce soit Porter qui ait pris la décision et non Merzel, malgré la proximité de ce dernier avec le jeu. Cora semblait également irritée du fait qu’il ait fallu une demande du manager adverse, Rocco Baldelli des Twins, pour que les arbitres prennent la bonne décision. L’équipe n’avait initialement pas appelé d’obstruction sur le jeu.

« Il a bloqué le sac », a déclaré Cora après la victoire 8-1 de Boston. « Il l’a fait. Mais tout le mécanisme ne me plaisait pas. Il a fallu que les Twins se disputent. Et puis Alan a demandé qu’on se réunisse. Ils ont reçu l’appel, n’est-ce pas, mais tu as raison. Appelle-le. C’est beaucoup plus facile de cette façon. Et j’ai pris une exception et j’ai été expulsé. »

La règle du jeu a été jugée comme une erreur de Grissom, mais Pivetta est sorti de la manche indemne.

Il s’agit de la troisième expulsion de Cora cette saison. Il sera éligible pour gérer le deuxième match du programme double à partir de 17h35 HE.

(Photo : Winslow Townson / Getty Images)