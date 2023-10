Le manager des Rays, Cash, tente de mettre fin à la spéculation sur Cleveland | Actualités, Sports, Emplois

ST. PETERSBURG, Floride — Le manager des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, a tenté de mettre fin aux spéculations sur le remplacement de son ami Terry Francona à la tête des Guardians de Cleveland.

«Je suis très heureux ici», a déclaré Cash lundi lors de la conférence de presse de clôture de la saison. « Je suis sous contrat ici et j’attends avec impatience l’année prochaine, c’est sûr. »

Francona, 64 ans, a récemment quitté son poste de manager de Cleveland. Il a été ralenti par des problèmes de santé majeurs ces dernières années. Cash a joué pour Francona avec les Red Sox de Boston et était membre de son équipe d’entraîneurs à Cleveland avant de devenir manager de Tampa Bay en 2015.

Au cours de ses neuf saisons avec les Rays, Cash les a menés à un fanion de l’AL, à deux titres de l’AL East et à une série actuelle de cinq voyages consécutifs en séries éliminatoires. Ses 739 victoires avec l’équipe sont 15 derrière le leader de la franchise Joe Maddon.

Les Rays, épuisés par les blessures, ont remporté 99 matchs cette saison pour remporter une AL Wild Card, mais ont été balayés par les Texas Rangers lors de la première ronde des séries éliminatoires la semaine dernière.

Pourtant, le président des opérations baseball de Tampa Bay, Erik Neander, a qualifié la performance de Cash en 2023 de « le meilleur travail qu’il ait jamais fait ici ».

Les Rays étaient sans joueurs pendant une partie de la saison en raison de blessures, notamment l’as Shane McClanahan et les lanceurs partants Drew Rasmussen, Jeffrey Springs et Shane Baz (absents toute la saison). Le joueur de premier but Yandy Diaz, le joueur de deuxième but Brandon Lowe et les voltigeurs Luke Raley. Jose Siri et Randy Arozarena ont été touchés par des blessures tout au long de la séquence.

L’arrêt-court Wander Franco a été mis en congé administratif pour une durée indéterminée par la Major League Baseball en août, tandis que les autorités de la République dominicaine enquêtent sur le All-Star pour une relation présumée avec un mineur et ont raté les six dernières semaines de la saison régulière et des séries éliminatoires.

« Le travail le plus important d’un manager, à notre avis, est de faire en sorte que les joueurs viennent chaque jour au stade avec le souci de concourir ce jour-là, de gagner et de le faire les uns pour les autres », a déclaré Neander, « et dans aucune saison cela n’a été mis à l’épreuve. plus que celui-ci.

Les Rays et les responsables du gouvernement local ont annoncé le mois dernier qu’ils travaillaient sur un nouveau stade approximatif pour l’équipe à Saint-Pétersbourg, avec une ouverture possible en 2028.

QUESTION EN COURS

Le statut de joueur de Franco reste remis en question alors que les Rays constituent leur alignement pour 2024. On ne sait pas quand la MLB prendra une décision.

«Nous nous préparons toujours à plusieurs choses différentes», a déclaré le directeur général de Tampa Bay, Peter Bendix. « Cela va être vrai dans cette situation. »

Franco a un salaire de 2 millions de dollars la saison prochaine dans le cadre d’un contrat de 182 millions de dollars sur 11 ans qui a débuté en 2022.







