Le manager des Phillies expulsé grâce à un changement de règle peu connu

Le manager des Phillies de Philadelphie, Rob Thomson, a été expulsé pour avoir défendu son lanceur, Aaron Nola, qui a demandé une nouvelle balle de baseball.

Au cours de deux manches de baseball à Philadelphie, Aaron Nola a assez bien géré le chronomètre. Cependant, comme l’expliquera plus tard le chef d’équipe Bill Miller, dans une tentative de contourner les règles, Nola a commis une erreur critique.

Selon Miller, Nola a demandé beaucoup trop de nouvelles balles de baseball à partir de la troisième manche. Bien que, oui, les lanceurs aient besoin de nouvelles balles de baseball de temps en temps (et ils reçoivent souvent ces balles de baseball, sans poser de questions), l’arbitre du marbre Roberto Ortiz a refusé de réinitialiser l’horloge du terrain à la demande de Nola lors de la réception de ladite nouvelle balle de baseball. C’est alors que Thomson s’est fâché et a finalement été éjecté.

Les nouvelles règles d’horloge de hauteur de la MLB ont rencontré des critiques mitigées. Les lanceurs, en particulier, n’apprécient pas les limites de leurs routines de pré-lancement. Certains sont allés jusqu’à trouver une solution de contournement, et la tentative de Nola a lamentablement échoué samedi.

Le chef d’équipe Bill Miller a expliqué la décision, via le Demandeur de Philadelphie.

«Oui, nous avons des règles avec le chronomètre. Évidemment, c’est très sensible – quand l’horloge de hauteur se déclenche et si les gens vont ou non contourner les règles en place. Nola a fait du bon travail les deux ou trois premières manches. Et puis, au fur et à mesure que le jeu avançait, il a commencé à lancer de plus en plus de balles. Là où nous nous sommes sentis, il essayait de réinitialiser l’horloge. Ce qui est une tentative de contourner les règles de l’horloge de hauteur… « C’est au jugement de l’arbitre. Si un joueur, à tout moment, tente de contourner les règles de l’horloge de hauteur. «