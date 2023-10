Le manager des Orioles, Brandon Hyde, a appuyé sur les mêmes boutons lors du premier match de l’ALDS qu’il a eu toute la saison. Ils n’ont pas marché.

Les cinq saisons de Brandon Hyde à la tête des Orioles laissent entrevoir comment il pourrait gérer un match éliminatoire. Ses débuts en tant que manager en séries éliminatoires correspondaient à bien des égards à ce à quoi on pouvait s’attendre.

Même pendant la reconstruction de Baltimore, Hyde a montré un dévouement aux affrontements, recherchant n’importe quel avantage de peloton disponible. Souvent, au cours de ces premières années, les bonnes décisions se retournaient contre elles ; les Orioles manquaient de talent pour que même les choix les plus logiques – par exemple faire appel à un releveur gaucher pour faire face à une poche de frappeurs gauchers – soient exécutés correctement.

Ce n’est certainement pas le cas des Orioles de 2023, qui ont remporté 101 matchs de saison régulière pour remporter le titre de la Ligue américaine Est. Mais ils sont tombés face aux Texas Rangers, 3-2, lors du premier match de la AL Division Series en partie parce que les décisions qu’il a prises, aussi logiques soient-elles, n’ont pas abouti.

À deux reprises, il a fait appel à un frappeur gaucher pour affronter un releveur droitier avec au moins un coureur sur les buts; tous deux étaient à la retraite. Il a commencé une série de mouvements d’enclos des releveurs basés sur des affrontements en tirant le meilleur partant Kyle Bradish avec deux retraits au cinquième, l’un de ces choix ayant abouti à ce qui s’est avéré être le point décisif sur un home run à droite sur droite.

Hyde est le favori pour être le manager AL de l’année, non seulement parce que les Orioles ont dépassé toutes les attentes sauf les leurs, mais aussi parce qu’il a fréquemment capitalisé sur la profondeur de Baltimore, se tournant vers un frappeur de pincement ou faisant appel à un releveur pour créer. une confrontation idéale. Il a opéré de la même manière lors de la défaite de samedi, mais ce processus compréhensible a conduit à de mauvais résultats.

« Nous avons eu beaucoup de matchs en fin de saison où nous avons effectué beaucoup de changements de lanceurs, beaucoup de coureurs de pincement, beaucoup de frappeurs de pincement aussi », a déclaré le voltigeur Austin Hays. « C’est un peu le style de baseball auquel nous avons joué toute l’année, donc nous n’avions pas vraiment l’impression qu’il y avait quelque chose de totalement différent que nous n’avions pas vu aujourd’hui. C’est un peu comme ça que notre équipe est construite, pour devoir faire ces mouvements. Rien d’extraordinaire aujourd’hui. Nous avons en quelque sorte utilisé tout le monde comme nous le faisons toujours.

L’approche a été à bien des égards ce qui a propulsé Baltimore vers son titre de première division en neuf ansavec une attaque ayant une mentalité de un à 14 et un enclos des releveurs qui n’a pratiquement pas raté une étape malgré la perte du All-Star plus proche Félix Bautista à cause d’une blessure au coude mettant fin à la saison.

Hyde a dû faire preuve de tactique avant même le début du match de samedi. Les Rangers n’ont annoncé le gaucher Andrew Heaney comme lanceur partant que vendredi soir; Hyde a déclaré qu’il avait préparé plusieurs formations en fonction de la personne avec laquelle le Texas avait participé lors du premier match de la série. Le résultat était en grande partie son alignement typique contre les partants gauchers absents Jorge Mateo, choisissant de laisser le speedster sur le banc pour une situation potentielle de coureur de pincement.

À ses côtés parmi les réservistes se trouvaient Ryan O’Hearn et Adam Frazier, qui faisaient partie des alignements de Hyde face à des lanceurs droitiers qui ont rarement fait des apparitions avec le désavantage du peloton. Mais tous deux se sont frayé un chemin vers le match de samedi en tant que frappeurs de pincement pour affronter des releveurs droitiers, ce qui a souvent été le cas cette année.

« Ils me donnent quelques places dans l’alignement et les situations dans lesquelles je pourrais potentiellement être utilisé », a déclaré O’Hearn. « Mon travail est de rester prêt, et évidemment, les choses peuvent aller vite, donc à peu près à partir de la troisième manche, dès que les gars ont commencé à bouger dans l’enclos là-bas, je suis prêt à y aller. »

Heaney a affronté 14 frappeurs, battant à deux reprises le rookie gaucher Gunnar Henderson avant que le manager du Texas Bruce Bochy ne se rende au droitier Dane Dunning pour affronter le frappeur Aaron Hicks, une situation que Hyde a déclaré qu’il s’attendait. Après que Hicks ait marché pour en mettre deux avec deux retraits, Hyde a envoyé Frazier pour frapper à la place de la recrue droitière Jordan Westburg, un échange qu’il a effectué dans les deux sens au cours de la saison régulière.

C’était une décision compréhensible ; Le pourcentage de frappe de Frazier contre les droitiers (.709 en 391 apparitions au marbre) est meilleur que celui de Westburg (.676 en 146 apparitions au marbre), tandis que Dunning a eu beaucoup plus de succès contre les frappeurs droitiers (.644 OPS). autorisés) que les gauchers (.782 OPS autorisés). La décision était judicieuse, mais Frazier est apparu pour bloquer les deux coureurs.

O’Hearn n’en a pas non plus fait assez avec son opportunité en huitième, frappant Ramón Urías avec deux retraits et Hicks en premier. Typiquement frappeur de nettoyage de Baltimore contre les partants droitiers, O’Hearn a retiré en regardant, prolongeant sa séquence sans coup sûr à 24 au bâton.

O’Hearn a déclaré que Hyde avait été « très bon » cette année pour choisir les endroits où aller sur son banc.

« Parfois, ça rapporte. Parfois, ce n’est pas le cas. Malheureusement, aujourd’hui, ce n’est pas le cas », a déclaré O’Hearn. « Je pense qu’il y a eu plusieurs fois cette année où ces mouvements ont fonctionné et nous ont aidés. Les gars sur le banc font un très bon travail en étant prêts à partir chaque fois que leur nom est appelé.

« Nous y reviendrons demain, et Fraz, moi et tous ceux qui sont sur le banc… nous serons prêts à partir quand ils en auront besoin. »

La même chose s’est appliquée de l’autre côté du ballon, lorsque Hyde a vu les releveurs Danny Coulombe et Jacob Webb se détacher en quatrième manche alors que Bradish accordait quatre coups sûrs consécutifs et que le Texas prenait une avance de deux points. Il a tiré Bradish lors de la manche suivante avec un coureur au premier et deux retraits, se tournant vers Coulombe, un gaucher, avec deux gauchers et un frappeur switch attendus pour les Rangers.

Hyde a reconnu que Bradish, qui avait lancé 84 lancers, « lançait toujours bien la balle » lorsqu’il est sorti. Mais le droitier de deuxième année, dont les neuf retraits au bâton étaient le troisième plus grand nombre lors de ses débuts en séries éliminatoires dans l’histoire des Orioles, n’a pas déploré ce choix.

« Je suis entièrement d’accord avec cette décision », a déclaré Bradish, soulignant le succès de Coulombe cette année et le fait que le prochain frappeur, la recrue texane Evan Carter, avait déjà doublé et marché contre lui.

Après que Coulombe ait réussi à traverser cette poche de trois frappeurs, Hyde s’est dirigé vers Webb avec une série de frappeurs droitiers à venir. Le premier d’entre eux, Josh Jung, a poussé Webb en profondeur, offrant ce qui est devenu la course gagnante pour le Texas.

Malgré ce résultat, Hyde a maintenu le modèle. En excluant les frappeurs de pincement, 10 des 12 frappeurs qu’un releveur des Orioles a affrontés samedi avaient la même main qu’eux. Le home run de Jung était le seul point autorisé par l’enclos des releveurs en 4 1/3 de manches alors que le personnel de Baltimore détenait la meilleure attaque de l’AL avec trois points, mais n’en faisait pas assez offensivement pour surpasser cela.

Les Orioles n’ont pas été aidés par le fait qu’Henderson se soit fait prendre en train de voler au neuvième ; il a regardé vers la maison à plusieurs reprises alors qu’il courait, et Hyde a classé la pièce comme un « problème de communication », bien qu’on ne sache pas exactement à qui cela est tombé.

« Il a mis les gars dans des situations pour réussir tout au long de l’année, et je pense qu’il l’a encore fait aujourd’hui », a déclaré Hays. « Nous avons juste été un peu à court. »

Le journaliste du Baltimore Sun, Hayes Gardner, a contribué à cet article.

ALDS, Jeu 2

Rangers aux Orioles

Dimanche, 16h07

LA TÉLÉ: FS1

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

