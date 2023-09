Le manager des jumeaux, Rocco Baldelli, et sa femme, Allie, accueillent… des jumeaux – Twin Cities

CINCINNATI — Rocco Baldelli a beaucoup d’expérience dans la gestion des Twins – près de cinq ans – mais pas ce type de jumeaux.

Le manager des Twins est revenu de Chicago au Minnesota dimanche matin, et plus tard dans la journée, lui et sa femme, Allie, ont accueilli des jumeaux, Enzo et Nino. Le manager par intérim Jayce Tingler a déclaré qu’Allie Baldelli et les garçons étaient en bonne santé et se portaient bien.

La famille élargie des Baldellis comprend également sa sœur aînée, Louisa, 2 ans, et son chien bien-aimé, Bowie.

« Je ne peux pas imaginer à quel point il sera épuisé au cours des trois prochaines années », a déclaré Tingler.

Tingler, l’entraîneur des Twins, remplace Baldelli pendant son absence, qui, selon lui, durera probablement la durée de la série à Cincinnati. Bien qu’il y ait une chance que Baldelli revienne mercredi, a déclaré Tingler, ce sera très probablement vendredi pour le début de la série à Target Field contre les Angels de Los Angeles.

Baldelli n’est pas le seul dans le club-house à avoir des jumeaux. Le lanceur partant Bailey Ober et sa femme, Montana, ont accueilli les jumeaux Kollins et Olivia l’année dernière, et le manager s’est déjà tourné vers lui pour obtenir des conseils.

« Il m’a posé quelques questions lorsqu’il a découvert qu’il s’agissait de jumeaux, à quoi m’attendre », a déclaré Ober. « L’une de ses questions était du genre : « Combien de temps cela va-t-il me prendre pour charger ma voiture maintenant ? » Juste un genre de trucs comme ça. Ce sera amusant de lui en parler.

Cincinnati retour

C’était un retour aux sources à Cincinnati pour un certain nombre de Twins – Kyle Farmer a joué quatre saisons pour les Reds, Sonny Gray trois et Donovan Solano une – lundi. Avant le match, Farmer, que les Twins ont échangé contre cette intersaison, a été honoré pour avoir été nommé MVP de l’équipe des Reds 2022 et bon gars des médias.

« Cela ne prend qu’une seule opportunité et il faut en profiter et ils m’ont donné une opportunité et j’ai eu la chance de m’accrocher et de bien faire », a déclaré Farmer.

Les Twins et les Reds ont été des partenaires commerciaux actifs au cours des deux dernières années, les équipes ayant conclu un échange centré autour de Gray en mars 2022, du partant blessé Tyler Mahle en août dernier et de Farmer en novembre dernier.

Les Reds ont diffusé une vidéo hommage à Farmer et Gray après le début de la première manche et les deux hommes, debout l’un à côté de l’autre dans l’abri, ont levé leur chapeau à la foule.

Taylor de retour ; Luplow DFA

Les Twins ont accueilli Michael A. Taylor de la liste des blessés lundi après que le défenseur central ait raté la majeure partie de ce mois-ci en raison d’une tension aux ischio-jambiers droits. Le voltigeur était « impatient d’y aller » depuis un moment, a déclaré Tingler, mais les Twins voulaient s’assurer que ses ischio-jambiers étaient complètement guéris, car toute récidive de blessure mettrait en péril ses chances de jouer en séries éliminatoires.

Pour faire de la place sur la liste, les Twins ont désigné le voltigeur Jordan Luplow pour une affectation. Luplow, que les Twins ont récupéré au ballottage en août, a disputé 26 matchs pour l’équipe, atteignant .235 avec un .751 OPS.

Brièvement

Les Twins enverront cinq joueurs à St. Paul en cure de désintoxication mardi. Les releveurs Brock Stewart et Jorge Alcala devraient chacun lancer une manche pour les Saints. Chris Paddack devrait lancer quelques manches, et Joey Gallo et Nick Gordon joueront également.