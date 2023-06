Le manager des Guardians, Terry Francona, subit des tests médicaux et rate le match contre les Royals

Le manager des Cleveland Guardians, Terry Francona, subit d’autres tests médicaux après s’être senti malade avant le match de mardi soir contre les Royals de Kansas City.

L’équipe a déclaré que Francona, 64 ans, était emmenée aux systèmes de santé de l’Université du Kansas pour être évaluée « par prudence », compte tenu de ses antécédents médicaux. Francona a raté une grande partie des saisons 2020 et 2021 en raison de divers problèmes physiques.

Francona s’est occupé de toutes ses tâches médiatiques habituelles d’avant-match et était sur le terrain pour s’entraîner au bâton avant d’avoir besoin d’attention. Il a été vu par le personnel médical au Kauffman Stadium avant d’être transporté à l’hôpital.

L’entraîneur de banc DeMarlo Hale, qui a remplacé Francona dans le passé, gère les Guardians pour le premier match de la série de trois matchs. Hale a dirigé Cleveland pour les 63 derniers matchs en 2021.

Entraîneur le plus victorieux de l’histoire de Cleveland, Francona en est à sa 11e saison avec les Guardians. Il a remporté deux titres de la Série mondiale avec les Red Sox de Boston en 2004 et 2007.

Francona a un contrat à durée indéterminée avec les Guardians, qui se sont engagés envers lui en tant que manager tant qu’il est capable et désireux de conserver son emploi. Cleveland a disputé les séries éliminatoires six fois au cours de son mandat, se qualifiant pour les World Series en 2016.

Francona a subi plusieurs procédures pour des problèmes d’estomac en 2020 avant de se retirer après seulement 14 matchs dans une saison retardée par la pandémie de COVID-19. L’entraîneur de première base Sandy Alomar a pris le relais et a guidé les Gardiens vers une place en séries éliminatoires.

Francona a subi une intervention chirurgicale après avoir contracté une infection à staphylocoque à l’orteil en 2021 et a été contraint de quitter l’équipe.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore