Son dernier match en tant qu’entraîneur (sans compter les matchs de la Petite Ligue de ses petits-enfants) aura lieu dans moins d’une semaine. Et Terry Francona n’a toujours pas réussi à prononcer le mot « R ».

Mais le mot « T » ? Comme dans « T-shirts ? » Il n’y a nulle part où se cacher une fois que vous prononcez ce mot « T ». Et Terry Francona a compris cela.

« Une fois que vous distribuer des T-shirts« , a plaisanté le manager des Guardians à destination de Cooperstown dans une nouvelle édition de Starkville du podcast « The Athletic Baseball Show », « il n’y a pas de retour en arrière ».

Ainsi, la première mention par Francona du mot « R » – comme dans « retraite » – pourrait ne pas intervenir avant la semaine prochaine. Mais ce n’est plus qu’une formalité maintenant. Après 3 695 matchs en tant qu’entraîneur d’une grande ligue, deux défilés de la Série mondiale et trois prix d’entraîneur de l’année, Francona sait qu’il est temps. Et heureusement pour nous tous, il était prêt à passer une demi-heure avec moi et Doug Glanville sur Starkville, non seulement en expliquant pourquoi il était temps, mais aussi en nous régalant d’une histoire de gestion spectaculaire après l’autre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait du mal à prononcer ce mot « prendre sa retraite », Francona a répondu : « Non, ce n’est vraiment pas le cas. » Mais si vous l’avez remarqué, il a pris soin de répondre à cette question au présent. Et il y a une raison à cela :

Parce que pendant deux mois au milieu de l’été – jusqu’à ce qu’il trouve enfin la résolution le mois dernier d’annoncer la nouvelle à ses deux patrons, le président des opérations baseball des Guardians Chris Antonetti et le directeur général Mike Chernoff – il a découvert à ses dépens que le grand débat sur la retraite était un problème. Une décision légèrement plus difficile que, disons, de faire tomber le Zombie Runner à la 10e manche.

«Je vais vous dire», dit Francona. «De juin environ jusqu’à ce que je parle à Chris et Cherny, probablement à la mi-août, oui, c’était difficile. J’étais vraiment aux prises avec ça. Et cela me rendait un peu fou parce que cela consommait beaucoup de mes pensées. Et ce n’est pas une bonne chose, surtout pour un manager.

«Et puis, une fois que j’ai pris la décision, (je le savais), hé, je dois parler à ces gars-là. Ensuite, je me suis senti redevenu moi-même, alors j’ai su que c’était la bonne chose. J’ai juste mis du temps pour y arriver. Et je pense que c’est probablement seulement réaliste. Quand on fait quelque chose depuis si longtemps, on ne veut pas prendre une décision du jour au lendemain.

Mais c’est un homme qui a besoin d’une arthroplastie de l’épaule cet hiver… et aussi de deux interventions pour hernie… et puis il y a tous les mois qu’il a passés à faire face aux effets persistants d’une infection à staphylocoque au pied. Alors, alors que les courbatures, les douleurs et les déplacements en salle d’opération se multipliaient, comment ne pas commencer à se demander : Combien de temps puis-je continuer à faire ça ?

« C’est un bon moment », a déclaré Francona. « Je ne veux jamais prolonger mon séjour ou rester pour de mauvaises raisons. Et il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, ne serait-ce que parce que physiquement (il n’en est plus capable). Et je ne veux pas rester pour rester. Ce n’est pas ce que je ressens. Et il doit toujours y avoir un immense respect pour le jeu. »

Pourtant, il aime toujours être manager. Alors je lui ai demandé si ça avait été difficile de s’imaginer pas gérant, après 23 saisons.

« C’est la bonne partie », a-t-il déclaré. « Cela n’a vraiment pas été si difficile. … Juste à la fin de la saison, je vais subir une autre série d’opérations. Je fais ça chaque année. Et il me faudra du temps pour retrouver la santé. Mais j’ai vraiment hâte de voir la suite, et qu’est-ce qui me manque ? Vous savez, à quel point ça vous manque ? Faire il te manque?

« Vous savez, je pensais que lorsque j’aurais fini de jouer (1990), je serais un gars typique (à qui jouer manquait parce que) c’est tout ce que j’ai jamais fait. Et j’ai rangé mon sac d’équipement et je ne l’ai plus jamais regardé. J’ai donné tout ce que j’avais. C’était l’heure. Et j’ai continué. J’attends ça avec impatience maintenant, juste pour voir ce que je ressens. Et je ne m’inquiète pas pour (ça). Vous savez, il n’y a pas de calendrier. Pour la première fois de ma vie, je peux respirer profondément et, comme je l’ai dit, être en bonne santé. Et puis nous verrons ce qui se passe.



Terry Francona se dispute avec l’arbitre Todd Tichenor après avoir été expulsé d’un match cette saison. « J’ai vraiment hâte de voir la suite », a déclaré Francona. (Kamil Krzaczynski / USA aujourd’hui)

Il était ouvert et détaillé en expliquant toutes ces pensées qui flottaient dans son cerveau. Mais une fois cela réglé, Francona a passé le reste de sa visite à Starkville à faire l’une de ses choses préférées dans la vie : raconter des histoires et faire rire les gens.

Voici juste un échantillon hilarant. Je lui ai demandé s’il avait une histoire préférée de Dustin Pedroia de Boston qui le fait encore rire. Il eut un sourire et se mit à rouler.

«Il y en a environ un millier», dit Francona en riant. « Je dis toujours aux gens que lorsqu’il entrait dans une pièce… la pièce devenait plus lumineuse. C’est comme si les ampoules devenaient plus lumineuses. Mais il avait cette façon de voir avec lui. Il avait l’habitude de jouer avec (l’entraîneur des Red Sox devenu manager) John Farrell tout le temps. Et un jour, John l’a ramassé – et c’était si facile – il l’a juste attrapé, l’a ramassé et l’a mis la tête la première dans la poubelle.

« Et ses petits pieds s’agitent. Et on pouvait l’entendre, comme si c’était un écho. Et il dit : ‘Tu ne peux pas me faire ça.’ Je suis le MVP. Et c’était juste Pedey. Il pouvait dire des choses, mais elles étaient si authentiques, inoffensives et attachantes.



Terry Francona et Dustin Pedroia partagent un moment en 2008. (Jim Rogash / Getty Images)

Mais Francona avait bien plus à offrir. Tant de rires. Tant de contes. Tant de réflexion. Tellement de perspicacité.

Donc, si vous souhaitez entendre The Best of Tito – y compris ses histoires préférées sur la séquence de 22 victoires consécutives à Cleveland, les matchs 4-5-6-7 de l’ALCS 2004, la base volée de Dave Roberts, la folie de Manny Ramirez, la vie au tristement célèbre Veterans Stadium de Philadelphie, et ce qu’il pense faire l’année prochaine au cours de la dernière semaine de septembre – vous savez quoi faire.

Vous pouvez écouter l’intégralité de la conversation ici :

Ou vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission sur YouTube :

ALLER PLUS LOIN Humour, humilité et hot-dogs : comment Terry Francona a réussi à se frayer un chemin dans le livre des records de Cleveland

ALLER PLUS LOIN Terry Francona a été l’un des managers les plus influents de la MLB. Et si c’était ça ?

(Photo du haut de Terry Francona entre l’entraîneur du premier but Sandy Alomar Jr., à gauche, et l’entraîneur du banc DeMarlo Hale lors d’une photo de l’équipe des Guardians : Ron Schwane / Getty Images)