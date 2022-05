Le manager des Giants, Kapler, refuse de prendre le terrain pour l’hymne à la suite de la fusillade dans une école du Texas

Le manager des Giants de San Francisco, Gabe Kapler, a déclaré vendredi qu’il refuserait de se présenter sur le terrain pour l’hymne national dans une protestation contre la direction politique du pays après la fusillade dans une école cette semaine au Texas.

“Je ne prévois pas de sortir pour l’hymne à l’avenir tant que je ne me sentirai pas mieux dans la direction de notre pays”, a déclaré Kapler avant l’ouverture de la série à Cincinnati. “Je ne m’attends pas à ce qu’il déplace nécessairement l’aiguille. C’est juste quelque chose que je ressens assez fortement pour franchir cette étape.”

Kapler a déclaré qu’il avait besoin de plus de temps pour envisager des mesures spécifiques qu’il pourrait suggérer de prendre pour prévenir d’autres tragédies de ce type, telles que des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu.

Kapler a déclaré que le jour de la fusillade à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, “je savais que je n’étais pas au mieux de ma forme mentale et je savais que c’était en rapport avec certaines des hypocrisies de l’hymne national et comment il a coïncidé avec le moment de silence et comment deux choses ne se sont pas bien synchronisées pour moi, mais je n’arrivais pas à comprendre cela en temps réel et il m’a fallu quelques jours pour rassembler toutes mes pensées.”

Seuls sept Giants étaient sur le terrain – deux entraîneurs devant la pirogue, quatre joueurs le long de la ligne du champ gauche et un entraîneur sportif debout à leurs côtés – lorsque “The Star-Spangled Banner” a été joué avant que Kapler et le manager des Reds, David Bell, n’échangent la formation. cartes. Le jeu a commencé après un retard de pluie de 2 heures et 8 minutes.

Plus tôt dans la journée, Kapler a utilisé son blog personnel pour discuter de la mort des 19 enfants et des deux enseignants tués à Uvalde.

REGARDER | Les frustrations augmentent à propos du contrôle des armes à feu à la suite de la fusillade dans une école du Texas :

Frustration face à l’inaction face à la violence armée à la suite de la fusillade dans une école du Texas Les Américains tentent de faire face à une fusillade mortelle dans une école au Texas, certains exprimant leur frustration face aux efforts bloqués pour modifier la politique du pays en matière d’armes à feu depuis le massacre de Sandy Hook en 2012. Correction : une version précédente de cette histoire a été supprimée et remplacée car elle contenait une image troublante.

Dans un article intitulé “La maison des braves ?”, Kapler a écrit : “Nous élisons nos politiciens pour représenter nos intérêts. Immédiatement après cette fusillade, on nous a dit que nous avions besoin de portes verrouillées et d’enseignants armés. On nous a donné des pensées et des prières. Nous étions dit que ça aurait pu être pire, et nous avons juste besoin d’amour.

“Mais on ne nous a pas donné de courage, et nous ne sommes pas libres. … Nous ne sommes pas libres lorsque les politiciens décident que les lobbyistes et les industries des armes à feu sont plus importantes que la liberté de nos enfants d’aller à l’école sans avoir besoin de sacs à dos pare-balles et d’actifs exercices de tir.”

Kapler a poursuivi en écrivant: “Chaque fois que je place ma main sur mon cœur et que je retire mon chapeau, je participe à une glorification d’auto-félicitation du seul pays où ces fusillades de masse ont lieu. Mercredi, je suis sorti sur le terrain , j’ai écouté l’annonce alors que nous rendions hommage aux victimes à Uvalde. J’ai baissé la tête. J’ai chanté l’hymne national. Metallica a riffé sur les guitares City Connect. Mon cerveau m’a dit de tomber sur un genou ; mon corps n’a pas écouté. Je voulais à pied à l’intérieur ; au lieu de cela, je me suis figé. Je me sentais comme un lâche. Je ne voulais pas attirer l’attention sur moi. Je ne voulais pas enlever les victimes ou leurs familles. …

“Mais je ne suis pas d’accord avec l’état de ce pays. J’aurais aimé ne pas avoir laissé mon inconfort compromettre mon intégrité. J’aurais aimé pouvoir démontrer ce que j’ai appris de mon père, que lorsque vous n’êtes pas satisfait de votre pays, vous l’avez fait savoir par la protestation.”

Kapler a protesté pendant l’hymne dans le passé. En juillet 2020, avant le début de la saison de 60 matchs raccourcie par le virus, Kapler a rejoint le voltigeur Jaylin Davis pour prendre un genou avant un match d’exhibition contre les Oakland Athletics. Davis faisait une déclaration sur les problèmes raciaux et sociaux auxquels le pays est confronté.

Les autres voltigeurs Mike Yastrzemski et Austin Slater ont également choisi de s’agenouiller. Tout comme l’entraîneur de première base Antoan Richardson, tandis que l’arrêt-court Brandon Crawford se tenait entre Davis et Richardson avec une main sur l’épaule de chaque homme.

Les derniers commentaires de Kapler sont intervenus un jour après que les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay ont utilisé leurs comptes de médias sociaux pendant le match entre les équipes pour diffuser des informations sur la façon dont la violence armée affecte la vie américaine.