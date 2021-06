Le manager de BRISTOL Rovers, Joey Barton, a souri en arrivant devant le tribunal pour une agression présumée contre un autre patron du football, Daniel Stendel.

L’ancien international anglais Barton, 38 ans, est accusé d’avoir poussé le manager de Barnsley à l’époque au stade Oakwell du South Yorkshire, laissant l’entraîneur allemand avec une dent endommagée.

Il a été accusé d’avoir agressé physiquement le patron de Barnsley, Daniel Stendel, dans le tunnel après une rupture de ligne de touche en avril 2019 Crédit : PA

Il a plaidé non coupable à une accusation de voies de fait Crédit : PA

L’ancien milieu de terrain de Manchester City, Newcastle United et Burnley gérait Fleetwood Town au moment de l’incident présumé en avril 2019.

Barton, qui a joué pour Newcastle entre 2007 et 2011, a été inculpé à la suite d’un incident dans le tunnel après le match de League One entre Barnsley et Fleetwood, qui s’est soldé par une victoire 4-2 pour l’équipe locale.

Il a plaidé non coupable à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

S’il est reconnu coupable, Barton pourrait encourir un maximum de cinq ans de prison si son cas est renvoyé à la Crown Court.

La police avait précédemment confirmé : « Le samedi 13 avril 2019, un homme s’est retrouvé avec des blessures au visage après un incident dans le tunnel du club vers 17 heures, à la suite de la conclusion du match de Barnsley contre Fleetwood Town. »

Il a ensuite été arrêté après que Barnsley se soit plaint à la police du South Yorkshire de l’incident allégué.

Barton a commencé sa carrière de footballeur avec Manchester City en 2002 après avoir traversé leur système de jeunes et a fait 150 apparitions pour le club.

Il a ensuite déménagé à Newcastle United pour un transfert de 5,8 millions de livres sterling en juillet 2007 avant de partir pour les Queens Park Rangers en août 2011.

Le milieu de terrain a ensuite été prêté à l’équipe française de Marseille au cours de la saison 2012-13 avant de se rendre à Burnley pour une saison, contribuant ainsi à les promouvoir en Premier League.

En 2017, alors qu’il jouait pour les Rangers, il a été interdit de football pendant 18 mois après avoir admis avoir été inculpé par la FA pour avoir placé des paris sur des matchs de football.

Le footballeur a ensuite commencé sa carrière de manager avec Fleetwood Town en juin 2018 et est toujours le patron actuel.