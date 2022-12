Le manager de Tottenham, Antonio Conte, mécontent du redémarrage rapide de la Premier League

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, n’est “pas vraiment content” que la Premier League reprenne huit jours seulement après la Coupe du monde et a laissé entendre qu’il pourrait reposer les joueurs pour le match du Boxing Day à Brentford.

Sur les 12 joueurs de Tottenham qui ont joué au Qatar, Conte a écarté le gardien français Hugo Lloris et l’Argentin Cristian Romero, qui ont disputé la finale dimanche dernier, du match de lundi.

“C’est une situation étrange et honnêtement, jouer si vite, une semaine seulement après la Coupe du monde, je ne suis pas vraiment content”, a déclaré Conte dans des commentaires publiés dimanche dans les médias britanniques.

A lire aussi : Des membres de la famille célèbrent le réveillon de Noël avec Pelé à l’hôpital

« C’est impossible de leur donner beaucoup de repos et c’est sûr avec les joueurs qui n’ont pas joué la Coupe du Monde et on travaille depuis quatre semaines… Maintenant ils sont à un niveau meilleur que les joueurs qui ont fini la Coupe du Monde.

“Pour cette raison, je pense que je dois prendre la meilleure décision pour le match contre Brentford”, a déclaré Conte, ajoutant que les joueurs qui sont revenus de la Coupe du monde ne sont “pas au plus haut niveau” pour le moment.

Rodrigo Bentancur manquera le match en raison d’une suspension, mais a également été aux prises avec un problème aux ischio-jambiers tandis que Richarlison sera absent pendant trois à quatre semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée en jouant pour le Brésil lors de la Coupe du monde.

Conte a déclaré que Lucas Moura “se débattait” avec un problème de tendon.

A lire aussi : L’arbitre de la finale de la Coupe du monde dément les affirmations selon lesquelles le deuxième but de Lionel Messi aurait dû être refusé

« C’est une situation difficile parce que j’ai un bon joueur dans mon équipe, mais il n’est jamais disponible. C’est comme si tu ne l’avais pas”, a-t-il dit.

Tottenham est quatrième du classement avec 29 points après 15 matches, à huit points du leader Arsenal qui a un match en moins.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)