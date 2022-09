Le manager de Tottenham, Antonio Conte, critique le calendrier des rencontres et appelle les officiels du club

Antonio Conte pense que Tottenham Hotspur a été “pénalisé” pour un calendrier “fou” et a exhorté les officiels du club à être plus robustes dans les discussions futures avec la Premier League pour éviter une répétition.

Les Spurs reviennent en Ligue des champions pour la première fois depuis 2019 avec un affrontement à domicile contre Marseille mercredi, un match qui se déroule sur une série de sept matchs en 21 jours.

Le calendrier a été condensé pour accueillir une première Coupe du monde d’hiver, qui aura lieu en novembre et décembre, mais la Premier League a jusqu’à présent déplacé six matches, dont Chelsea contre Manchester United et Liverpool contre Leeds pour tenter d’apaiser la situation.

Pour l’instant, aucun match impliquant les Spurs n’a été modifié et Conte a laissé entendre que le club devait mieux défendre sa cause.

“Honnêtement, voir ce calendrier sur Tottenham est incroyable, c’est fou”, a déclaré Conte.

“Nous avons joué trois matchs en six jours contre Nottingham Forest, West Ham et Fulham. Maintenant, nous jouons après quatre jours mais nous recommençons à jouer trois matchs importants. Marseille [in the Champions League]City away, Sporting Lisbon away, dans six jours.

Tottenham n’a pas encore perdu en Premier League cette saison. Warren Little/Getty Images

“Je pense que c’est peut-être la première fois de ma carrière de voir un calendrier comme celui-ci. Honnêtement, j’ai essayé de vérifier le calendrier des autres équipes et j’ai vu dans cette situation, Tottenham, ils ont beaucoup pénalisé notre club, notre équipe.

“Dans cette situation, nous n’avons pas eu de chance. À l’avenir, j’ai aussi parlé avec le club, nous devons faire plus attention à parler aussi avec la Premier League. Quand il y a ce type de situation, un jour de plus, un jour de moins, changer totalement votre vie et vous pouvez perdre des points.

“Je pense que ce n’est pas bon pour une équipe comme Tottenham. Lorsque vous voulez commencer à penser en tant que vainqueur, vous devez vous occuper des détails. Les détails du calendrier sont très importants pour n’importe quel club, en particulier pour un club qui veut se battre pour quelque chose d’important. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux pour l’avenir.”