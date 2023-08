Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, « ravi » de l’impact de James Maddison

Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, se dit « ravi » de l’impact produit par James Maddison depuis qu’il a signé avec Leicester plus tôt cet été et pense qu’il y a « plus à venir » du milieu de terrain.

Maddison, une recrue de 40 millions de livres sterling des Foxes, portait une botte de protection après s’être légèrement blessé lors de la victoire 2-0 du week-end dernier contre Manchester United au Tottenham Hotspur Stadium et a été restreint au cours de la semaine.

Mais le joueur de 26 ans était de retour en force en marquant son premier but pour le club du nord de Londres lors de sa victoire 2-0 au Vitality Stadium samedi.

Le milieu de terrain anglais a chronométré sa course à la perfection et a détourné un ballon de Pape Matar Sarr devant le gardien de Bournemouth Neto pour mettre les Spurs sur la voie d’une victoire 2-0 et Postecoglou a salué son joueur après le match.

« Personne n’était plus heureux que moi quand nous l’avons eu », a déclaré l’Australien après le match. « J’étais ravi. Je ne dirais pas que je suis surpris, mais je suis ravi du footballeur que j’ai. La façon dont il a embrassé tout le club, où il en est dans sa vie. Il veut vraiment être la personne .

« Il est cette force créatrice pour nous. Il travaille dur, récupère le ballon, presse. Il a eu une semaine perturbée. Il n’a eu qu’une seule séance avec nous, mais qu’il réalise une telle performance, c’est tout à son honneur. Et je Je pense qu’il y aura plus à venir, quand il comprendra mieux nos attaquants et qu’ils comprendront davantage avec lui. »

Et il a ajouté : « Nous essayons de lui donner, ainsi qu’aux autres joueurs créatifs, autant de ballon que possible pour qu’ils puissent faire les choses qu’ils aiment faire. Je pense que la façon dont [we play] ça lui va vraiment bien. »

