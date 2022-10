Le manager de Sheffield United Paul Heckingbottom et l’attaquant de Luton Carlton Morris remportent les prix du championnat Sky Bet de septembre | Nouvelles du football

Le patron de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a été nommé directeur du championnat Sky Bet du mois de septembre.

Les circonstances ont décrété que tous les matchs de Sheffield United en septembre étaient à l’extérieur. Peu importe. Tous les trois ont été remportés, sans encaisser de but, alors que Heckingbottom a continué à renforcer l’élan de son équipe vers la promotion.

Heckingbottom a déclaré : “Une fois de plus, cela a été un effort d’équipe, les circonstances nous ont vus sur la route tout au long du mois de septembre, mais nous avons réussi à poursuivre notre début encourageant.

“Les joueurs, le personnel et les supporters méritent tous d’être félicités, nous avons un environnement impressionnant à Bramall Lane et j’espère que nous continuerons à marquer des points alors que nous travaillons pour la pause de la Coupe du monde.”

Ville de Luton le buteur Carlton Morris a été nommé joueur du championnat Sky Bet du mois de septembre.

Morris est arrivé à Kenilworth Road avec peu de fanfare ou de bravade, mais, tout comme en dehors du terrain, les défenseurs adverses ne remarquent pas qu’il est là jusqu’à ce qu’il apparaisse pour marquer. Sa capacité à flairer une chance l’a amené à marquer quatre buts en autant de matchs.

Morris a déclaré: “Je veux rendre hommage à mes coéquipiers. Rien dans ce jeu n’est réalisable sans une bonne équipe de gars derrière vous, et c’est ce que nous avons en abondance ici.

“Partout où vous regardez, il y a un visage souriant qui est prêt à vous aider. Je suis très reconnaissant envers l’EFL, Sky Bet et les juges d’avoir reconnu ce que nous avons préparé ici, car c’est plus un prix d’équipe qu’autre chose.

“Nous sommes en forme en ce moment, nous commençons à trouver notre rythme et il s’agit de le rester en faisant les bonnes choses, en maîtrisant les bases et en écoutant les conseils que le staff et le gaffer nous donnent.

“Ils passent des heures à faire preuve de diligence raisonnable afin que nous puissions jouer un samedi, exposer nos faiblesses et les utiliser à notre avantage. C’est quelque chose que nous avons fait très bien ces derniers temps et que cela continue longtemps.”

Sky Bet Ligue 1

Entraîneur : Steven Schumacher (Plymouth Argyle)

L’entraîneur de Plymouth Argyle, Steven Schumacher, a été nommé entraîneur du mois de septembre de Sky Bet League One.

Argyle a récolté 10 points en quatre matchs difficiles. Ce qui a rendu les progrès des Pilgrims sous Schumacher au sommet de la Ligue 1 encore plus impressionnants, c’est la manière dont ils ont remporté leur retour contre Derby et Ipswich.

Schumacher a déclaré: “Ce fut un excellent mois. Les résultats que nous avons réussi à obtenir, les performances que nous avons réalisées contre des équipes vraiment très difficiles – les gars ont été exceptionnels pour obtenir les points que nous avons au tableau et pour obtenir au sommet de la ligue. Cette reconnaissance de ce travail est appréciée.

“Cela n’a pas été facile. Nous avons dû travailler très dur pour obtenir les points que nous avions. Ce ne sont pas seulement les joueurs sur le terrain – évidemment, ce sont les principales personnes qui obtiennent tout le crédit et méritent tout le crédit – mais c’est le staff, l’équipe de recrutement, les analystes, le département data science, le département médical, l’équipe performance et nous en tant qu’encadrement.

“Nous essayons de donner aux joueurs autant d’informations que possible, puis c’est à eux de sortir et de jouer et d’obtenir les résultats. C’est un travail d’équipe. Je prends le prix et la reconnaissance, mais je ne pourrais pas le faire sans tout le monde du haut jusqu’en bas.”

Joueur : Morgan Whittaker (Plymouth Argyle)

L’attaquant de Plymouth Argyle, Morgan Whittaker, a été nommé joueur du mois de septembre de la Sky Bet League One.

En quatre matchs, Whittaker a commencé le retour de Plymouth à Derby, a marqué le vainqueur contre Oxford, a fourni une passe décisive pour donner l’avantage à son équipe à Portsmouth et a marqué le vainqueur avec un crieur contre Ipswich.

Le manager de Plymouth, Schumacher, a déclaré : “Il a été exceptionnel et a très bien joué tout au long du mois.

“Il a marqué de gros buts pour nous, a obtenu quelques passes décisives et vous pouvez voir qu’il gagne en confiance, semaine après semaine. Il joue bien, et que cela continue longtemps.”

Sky Bet Ligue Deux

Entraîneur : Richie Wellens (Leyton Orient)

Le manager de Leyton Orient, Richie Wellens, a été nommé manager du mois de septembre de la Sky Bet League Two.

Après avoir commencé la saison avec une récolte de points presque parfaite, l’équipe de Wellens est allée encore mieux en septembre, prenant 12 points sur 12 possibles sans encaisser de but et prenant une bonne avance au sommet de la Ligue 2.

Wellens a déclaré: “C’est une réussite fantastique de le gagner pendant deux mois consécutifs, mais cela ne fait que refléter à quel point tous les joueurs et le personnel ont travaillé dur pour arriver là où nous en sommes.

“Le début de saison a été incroyable, mais c’est tout ce que c’est, un début. Nous devons maintenant continuer avec la même faim et le même désir que nous avons eu jusqu’à présent, et chercher à maintenir cet élan.”

Joueur : Andy Cook (Bradford City)

L’attaquant de Bradford City, Andy Cook, a été nommé joueur du mois de septembre de la Sky Bet League Two.

Avec la nouvelle signature Vadaine Oliver en compétition pour sa place, Cook est revenu de l’été plus léger, plus en forme et plus net. Il possédait déjà l’instinct d’un braconnier, évident dans ses cinq buts en quatre matchs, dont trois têtes imposantes.

Cook a déclaré: “C’est un honneur de recevoir le prix après ce qui a été un très bon mois pour moi et pour nous en tant que club sur le terrain. Bien sûr, c’est toujours une joie d’être sur la feuille de match, et c’est formidable d’avoir suivi ma forme décente au début de la saison, mais les objectifs ont également beaucoup compté pour nous faire obtenir des résultats importants, ce qui est la chose la plus importante.

“Avoir pu célébrer cinq buts en trois matchs avec nos supporters à domicile et à l’extérieur était vraiment spécial, et nous a aidés à grimper assez bien au classement au cours des quatre dernières semaines environ. Cela m’a vraiment donné envie d’en savoir plus, et je veux juste continuer à marquer des buts et aider l’équipe alors que nous travaillons vers nos objectifs pour la saison.”