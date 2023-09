Le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, est-il le secret de son succès phénoménal ?

Le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, fait partie intégrante de son parcours depuis plus de 11 ans. Non seulement elle est impliquée professionnellement dans la gestion de sa carrière, mais elle est également connue pour être proche de la famille Khan. Le dévouement et le travail acharné de Pooja ont joué un rôle important dans le succès de Shah Rukh Khan dans l’industrie du divertissement. Son expertise et son engagement l’ont aidé à naviguer dans sa carrière, faisant d’elle un pilier de soutien essentiel. Grâce à sa vaste expérience et à sa profonde compréhension de l’industrie, Pooja Dadlani continue d’être un atout inestimable pour le roi de Bollywood. Pooja Dadlani, le talentueux manager de Shah Rukh Khan, joue un rôle crucial dans la gestion de son emploi du temps chargé et dans le bon déroulement des opérations. Grâce à son expertise et à son dévouement, elle aide Shah Rukh Khan à naviguer dans le monde de Bollywood et au-delà. Le salaire du manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, est de 7 à 8 crores par an. Voici tout ce que vous devez savoir sur le manager spécial de la superstar.