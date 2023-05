Le manager de Newcastle accosté par un fan dans le temps d’arrêt du thriller EPL

Newcastle a perdu plus de points dans sa poussée pour la qualification en Ligue des champions en faisant match nul 2-2 à Leeds, qui est resté dans la zone de relégation de la Premier League samedi après un match passionnant qui s’est terminé avec le manager de Newcastle, Eddie Howe, accosté par un fan.

Howe n’a pas été blessé dans l’incident et a déclaré qu’il « avait du mal à donner un sens » à un match chaotique qui a vu Leeds enregistrer un penalty, concéder deux autres convertis par Callum Wilson et faire expulser Junior Firpo dans le temps d’arrêt.

Le tir dévié de Rasmus Kristensen à la 79e minute a finalement valu un point à Leeds, mais l’équipe désormais dirigée par Sam Alladryce repartira du match avec de gros regrets à cause des erreurs de Patrick Bamford et Firpo.

Leeds menait 1-0 grâce au but de Luke Ayling à la septième minute lorsque Bamford a eu une chance de doubler l’avantage du point de penalty après que Firpo ait été trébuché par Joelinton.

Bamford a vu son penalty arrêté par le gardien Nick Pope et, trois minutes plus tard, l’attaquant de Newcastle Wilson a converti un coup de pied à l’autre bout après qu’Alexander Isak ait été emmitouflé par Max Wober.

Firpo a ensuite eu un moment de folie lorsqu’il a levé la main suite à un centre dans la surface, le ballon lui effleurant le bout des doigts pour donner un penalty.

Wilson a converti celui-là aussi, en plein milieu du 69e, seulement pour que Kristensen égalise.

Firpo a été expulsé pour un deuxième carton jaune dans la première minute du temps d’arrêt, au cours duquel il y a eu un incident alarmant qui a vu un spectateur marcher jusqu’à Howe dans la zone technique et le frapper dans la poitrine avant d’être escorté par la sécurité.

Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait d’un fan de Leeds ou de Newcastle.

Leeds est à un point de la sécurité avec deux matchs à jouer, à West Ham et à domicile contre Tottenham.

« Un point aujourd’hui est énorme pour nous, surtout avec la façon dont nous l’avons fait », a déclaré Ayling. « Nous avons eu une chance de monter 2-0, puis c’est arrivé. Dans les semaines précédentes, nous perdrions probablement ce quatre ou 5-1. »

Newcastle est resté troisième mais n’a pas réussi à rebondir après une défaite 2-0 à domicile contre Arsenal le week-end dernier et a maintenant quatre points d’avance sur Liverpool, cinquième.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Premier League anglaise Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore