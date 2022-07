Le manager de Napoli demande au joueur agité de quitter le terrain et de prendre une douche

L’attaquant nigérian Victor Osimhen a signé pour Napoli lors du mercato d’été 2020 et il est devenu la signature la plus chère de l’histoire du club de football italien. Napoli participe actuellement à un entraînement de pré-saison à Castel di Sangro, dans la région des Abruzzes en Italie, et a récemment organisé une séance d’entraînement ouverte.

La préparation d’Osimhen pour la saison à venir a été embourbée dans la controverse après que le joueur de 23 ans a été expulsé par le manager de Napoli lors de la séance d’entraînement.

Le journaliste Alfredo Pedull a également partagé une vidéo de l’événement dramatique sur Twitter.

Lors d’un match d’entraînement, Osimhen a été vu apparemment agité car il n’a pas reçu de décision en sa faveur suite à un défi du défenseur norvégien nouvellement signé du club Leo Ostigard.

Selon un rapport publié par Football Italia, Osimhen était visiblement animé et son coéquipier André Zambo Anguissa a tenté d’apaiser l’attaquant.

Le manager de Napoli, Luciano Spalletti, a finalement dû intervenir et a ordonné à Osimhen de quitter le terrain et aurait dit: “Vous parlez trop, allez prendre une douche.”

Les instructions importaient peu car le footballeur continuait de protester avant de partir.

Osimhen a été signé par Napoli après que le Nigérian ait produit un spectacle exceptionnel pour le club de football français de Lille lors de la saison 2019-20. il avait marqué 18 buts en 38 matches cette saison-là.

Il n’a pas fallu trop de temps à Osimhen pour s’imposer dans le circuit du football italien.

Lors de sa première saison en Serie A, il a trouvé le fond du filet 10 fois.

Dans la ligue nationale italienne de football récemment conclue, il a marqué 14 buts et obtenu deux passes décisives à son actif. Au total, il a jusqu’à présent disputé 62 matches et marqué 28 buts pour le club.

Dans le circuit international, Osimhen a 15 buts dans sa cagnotte après avoir disputé 17 matchs.

Napoli a terminé la campagne de Serie A de la saison dernière à la troisième place avec 79 points en 38 matches.

Dans la campagne de pré-saison en cours, les Gli Azzurri ont été dans une forme sensationnelle. Ils ont décimé Anaune 10-0 lors de leur premier match amical de pré-saison. Lors de leur deuxième rencontre, Naples a surclassé Pérouse 4-1.

Le club lancera sa prochaine campagne de Serie A lors d’un match à l’extérieur contre Vérone le 15 août.

