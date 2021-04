Le manager de MORRISSEY’S a critiqué les Simpsons pour avoir décrit le chanteur comme un « raciste » avec un gros ventre dans un nouvel épisode.

Peter Katsis a répondu avec colère au personnage Quilloughby – le chanteur doomy d’un groupe indépendant appelé The Snuffs.

Rex

L’équipe de Morrissey a été bouleversée par un nouvel épisode de Simpson[/caption]

Le musicien en surpoids, qui arborait une quiff rappelant l’emblématique ‘do’ du chanteur des Smiths Morrissey, a été exprimé par Benedict Cumberbatch.

Le titre de l’épisode, Panic On The Streets of Springfield, était une pièce de théâtre sur les paroles de la chanson Panic du groupe indie emblématique.

Après avoir vu l’épisode, Katsis a publié une longue déclaration sur la page Facebook du chanteur.

On y lisait: «Surprenant quel ‘virage pour le pire’ l’écriture de l’émission télévisée Les Simpson a pris ces dernières années.

Twitter

Les Snuffs ont été calqués sur les Smiths[/caption]

«Malheureusement, l’émission de The Simpson a commencé à créer un excellent aperçu de l’expérience culturelle moderne, mais a depuis dégénéré en essayant de capitaliser sur une controverse bon marché et en exposant des rumeurs vicieuses.

«Se moquer des sujets est une chose. D’autres émissions comme SNL font toujours un excellent travail pour trouver des moyens d’inspirer une grande satire.

«Mais quand un spectacle se penche si bas pour utiliser des tactiques haineuses durement comme montrer le personnage de Morrissey avec son ventre accroché à sa chemise (alors qu’il n’a jamais ressemblé à ça à aucun moment de sa carrière) vous fait vous demander qui est le vrai blessant, raciste. le groupe est ici. »

L’adoration de Lisa pour Quilloughby s’est rapidement transformée en dégoût en découvrant que le rocker apparemment végétalien était en fait un carnivore anti-immigrant.

Twitter

Lisa Simpson s’est liée d’amitié avec le chanteur Quilloughby[/caption]

Morrissey a été critiqué ces dernières années pour ses opinions controversées et son soutien au parti d’extrême droite britannique First.

Il a décrit la viande halal comme «mauvaise» et s’est moqué du maire de Londres Sadiq Khan pour son «incapacité à parler correctement».

Le chanteur a également qualifié le terme de raciste de «dénué de sens» – affirmant qu’il est utilisé pour salir quelqu’un avec un point de vue différent.

La déclaration de Katsis a continué: «Pire encore, qualifier le personnage de Morrissey d’être raciste, sans signaler aucun cas spécifique, n’offre rien. Cela ne sert qu’à insulter l’artiste.

«Ils devraient prendre ce miroir et le tenir pour eux-mêmes. Les récentes excuses de l’acteur de Simpson Hank Azaria à l’ensemble du pays indien pour son rôle dans la défense du «racisme structurel» en disent long.

Rex

Morrissey a courtisé la controverse ces dernières années[/caption]

«Contrairement au personnage de l’épisode« Panic »des Simpson …….

«Morrissey n’a jamais fait de« saisie d’argent », n’a poursuivi personne pour leurs attaques, n’a jamais cessé de présenter de grands spectacles et est toujours un vegan sérieux et un fervent défenseur des droits des animaux.





«En suggérant tout ce qui précède dans cet épisode … l’approche hypocrite des Simpson à leur histoire en dit long.

«Vraiment, ils sont les seuls à avoir cessé de créer, et au contraire, ils sont devenus sans vergogne blessants et racistes.

« Pas étonnant … que l’audience des Simpsons ait tellement baissé ces dernières années. »

Azaria s’est récemment excusée d’avoir exprimé le personnage Apu au cours de trois décennies.

L’homme de 54 ans a déclaré qu’il « avait besoin d’être éduqué » après avoir été critiqué pour l’accent exagéré du commerçant immigré indien.