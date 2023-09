Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, hué par les fans d’Old Trafford lors de la défaite à Brighton

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a été hué par ses propres supporters lors de la défaite 3-1 des Red Devils à domicile contre Brighton en Premier League samedi.

Les Seagulls ont pris l’avantage en première mi-temps grâce à l’ancien attaquant de United Danny Welbeck et ont pris l’avantage à la pause.

United pensait avoir égalisé tout au long de l’été en signant Rasmus Hojlund après 41 minutes, mais le ballon a été jugé hors du jeu lors de la préparation et l’effort du Danois a été exclu par le VAR.

Brighton a ensuite marqué deux buts grâce à Pascal Gross huit minutes après le début de la seconde période et même s’il ressemblait à la principale menace de but de United, Hojlund a été remplacé par Anthony Martial avec près d’un tiers du match à jouer.

L’attaquant du club, doté de 72 millions de livres sterling, a remplacé l’attaquant français à la 64e minute, ce qui a hué Ten Hag alors que la foule d’Old Trafford exprimait sa frustration envers le Néerlandais.

Joao Pedro a porté le score à 3-0 pour l’équipe de Roberto De Zerbi après 71 minutes et bien qu’Hannibal Mejbri ait marqué pour United avec son tout premier but pour le club par la suite, ce fut un après-midi décevant pour l’équipe locale.

Et il y a eu encore plus de huées pour Ten Hag et United au coup de sifflet final alors qu’Old Trafford a subi sa troisième défaite en cinq matches de Premier League cette saison – et sa première à domicile en 2023/24.

United est désormais 13e de la Premier League avec seulement six points, tandis que Brighton est quatrième avec 12 en cinq matches.

Pour les Seagulls, il s’agit d’une quatrième victoire consécutive en Premier League contre United et d’une deuxième victoire consécutive à l’extérieur contre les Red Devils. « Nous adorons jouer ici », leur compte Twitter officiel a écrit après le match.

Plus d’histoires de Manchester United

Ailier de Manchester United Jadon Sancho est prêt pour la porte de sortie à Old Trafford, selon les informations.

L’ancien entraîneur de Manchester United, Mike Phelan, a affirmé que Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à répondre aux normes élevées du Portugais lors de son deuxième passage au club.

Et l’ancien Diable Rouge Mikael Silvastre s’est souvenu de son temps au club tout en sélectionnant certains des matchs les plus mémorables de sa carrière.