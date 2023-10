Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, donne un aperçu de sa vie sous la direction de Sir Jim Ratcliffe par Patrick Vieira

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a appris à quoi s’attendre en travaillant pour Sir Jim Ratcliffe, et l’homme d’affaires britannique saura probablement s’il a réussi à acquérir 25 % du club pour 1,3 milliard de livres sterling cette semaine.

L’ancien manager du Crystal Palace, Patrick Vieira, a travaillé sous la direction de Ratcliffe pendant 18 mois du côté français de Nice entre 2019 et 2020, et a déjà offert son point de vue à QuatreQuatreDeux sur l’actionnaire minoritaire potentiel de Manchester United.

Le Français est positif dans son évaluation de Ratcliffe, expliquant qu’Erik ten Hag ne devrait pas s’inquiéter de voir son travail compromis ou microgéré à Old Trafford.

La position de Ten Hag ne sera pas menacée (Crédit image : Getty Images)

« Il n’interférerait jamais avec mon travail », a déclaré Vieira QuatreQuatreDeux. « Nous parlions de football lors de nos rencontres, de l’équipe et de nos vies, mais ce n’est pas un propriétaire qui s’impliquera trop et empêchera le manager de faire son travail.

« Ses ambitions et ses attentes sont élevées, donc vous savez où vous en êtes, mais vous pouvez faire votre travail librement. »

Les commentaires positifs de Vieira surviennent même après avoir été limogé par Ratcliffe après une série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues. De toute évidence, le Français a apprécié son temps à la tête de l’équipe de Ligue 1 tout en travaillant sous la direction de Ratcliffe.

Ratcliffe cherchera à agrandir Old Trafford (Crédit image : Getty Images)

Même si Erik ten Hag n’a pas à s’inquiéter de pouvoir faire son travail librement, d’autres membres du personnel de Manchester United pourraient avoir davantage de raisons de s’inquiéter.

Selon Les temps, les positions du PDG Richard Arnold et du directeur du football John Murtough sont menacées si l’offre de Ratcliffe est acceptée. Le président d’Ineos prendra le contrôle des opérations de football du club si son achat d’une participation minoritaire est finalisé, et devrait réorganiser les cadres supérieurs du club afin de générer plus de succès.

L’équipe de jeu peut également s’attendre à des changements, tandis que Ratcliffe prévoit de étendre Old Trafford à 90 000 placesce qui en fait le plus grand stade du Royaume-Uni avec Wembley.

