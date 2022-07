Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, arrête les questions sur Cristiano Ronaldo

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, n’était pas d’humeur à parler de l’avenir de Cristiano Ronaldo alors que la tournée de pré-saison du club arrivait à Melbourne jeudi.

“Nous avons fait une déclaration et rien n’a changé”, a déclaré ten Hag avant le match amical de vendredi contre l’équipe de la A-League Melbourne Victory au MCG.

L’attaquant portugais a raté le vol vers la Thaïlande et s’entraîne actuellement seul à la base d’entraînement de l’équipe nationale portugaise après s’être vu accorder un congé supplémentaire en raison d’un “problème familial”.

La veille, ten Hag avait souligné que l’attaquant vedette Ronaldo était dans ses plans pour la saison à venir et que le Portugais de 37 ans n’était pas à vendre.

L’attaquant vedette n’est pas en voyage au milieu des spéculations sur son avenir à Old Trafford et l’entraîneur néerlandais a fait fi d’une question de conférence de presse sur les plans du joueur de 37 ans.

United continue d’insister sur le fait que Ronaldo ne quitte pas le club, mais il n’est pas plus clair s’il rejoindra le reste de l’équipe lors de leur étape australienne de trois matches de la tournée.

S’exprimant avant la victoire 4-0 de United sur Liverpool à Bangkok plus tôt cette semaine, Ten Hag a claqué la porte aux tentatives de Ronaldo de quitter Old Trafford.

Ronaldo a demandé à quitter United, qui jouera au football de la Ligue Europa au cours de la saison à venir, si la bonne offre se présente et qu’il n’est pas en tournée après avoir obtenu un congé de compassion pour des raisons personnelles.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. Cristiano n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et nous voulons réussir ensemble », a déclaré ten Hag, cité par Dailymail.

« Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels. J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne surgisse. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi”, a ajouté l’entraîneur néerlandais.

