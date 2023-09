Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, admet qu’il est sous « pression », avec un limogeage potentiellement imminent : rapport

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a évoqué le fait qu’il pourrait bien être licencié en raison du terrible début de saison du club.

Les Red Devils ont perdu trois de leurs cinq premiers matches, leurs deux victoires contre Wolverhampton Wanderers et Nottingham Forest n’étant pas convaincantes. Manchester United était également confortablement deuxième lors des déplacements dans le nord de Londres, Tottenham et Arsenal les battant par deux buts chacun.

Ce week-end, United a subi une autre mauvaise défaite, Brighton & Hove Albion aggravant les choses. L’équipe de Ten Hag a été huée par Old Trafford – et le Néerlandais lui-même a été hué lorsque Rasmus Hojlund a été remplacé en seconde période par Anthony Martial.

Les fidèles de United étaient indignés que Hojlund ait été remplacé (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

« La pression est toujours là. C’était l’année dernière et cette année n’est pas différente », a admis Ten Hag, lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait sous le choc en ce moment.

« Bien sûr, à United, il faut gagner ses matchs. Nous devons nous améliorer et je ne peux pas me laisser distraire. Nous devons nous améliorer. Les individus doivent se mobiliser. Parfois, on traverse de mauvaises périodes et il faut y faire face.

Le Bayern Munich pourrait encore ajouter encore plus de misère à l’équipe de Ten Hag cette semaine alors que les triples vainqueurs de la Ligue des champions se rendront en Bavière pour leur premier match européen. Alors que Ten Hag fait l’objet de nombreuses critiques pour sa gestion de l’équipe, son bilan dans les grands matchs et son recrutement, c’est l’occasion de renverser la situation – mais le Néerlandais a reconnu qu’il serait pour le coup si les choses ne s’améliorent pas. .

Le Bayern attend Manchester United (Crédit image : Getty Images)

« Le Bayern Munich, je pense, est l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions, nous devons donc être bons là-bas », a déclaré Ten Hag.

« Mais je pense avoir déjà expliqué ce dont nous avons besoin ici – nous avons besoin de caractère, de conviction, de résilience, de détermination – absolument. »

