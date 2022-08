Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, n’empêchera pas Bernardo Silva de rejoindre Barcelone

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ne fera pas obstacle à Bernardo Silva s’il souhaite rejoindre Barcelone avant la fin du mercato.

Guardiola a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’offre de son ancien club pour le milieu de terrain portugais, mais qu’il ne garderait pas Silva à Manchester contre son gré.

Malgré des dettes de 1,3 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars), Barcelone s’est lancée dans une frénésie de dépenses cet été et se tournerait vers Silva si Frenkie de Jong quittait le Camp Nou.

City a déjà laissé Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko rejoindre Arsenal et vendu Raheem Sterling à Chelsea cet été alors que tous les trois recherchaient un temps de jeu plus régulier.

En revanche, Silva a été un joueur essentiel à City, remportant quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières saisons et serait difficile à remplacer dans les dernières semaines de la fenêtre de transfert.

“J’étais à l’aise de travailler avec Oleks, Raheem, Gabriel, des personnages incroyables qui nous ont aidés à réaliser ce que nous avons accompli”, a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le début de la défense de City en Premier League à West Ham dimanche.

“Parfois pour le club, parfois pour les joueurs, parfois pour l’agent, parfois il faut diviser notre chemin.

“Surtout le désir du joueur est la chose la plus importante. Bien sûr, j’aimerais que Bernardo continue ici, c’est un joueur spécial pour nous. Mais je ne sais pas ce qui va se passer.

“Ce qui se passe va se passer et s’il reste c’est parfait et au final s’il doit partir c’est parce que le football c’est comme ça, le joueur a une envie. Je ne serai pas une personne pour arrêter un désir pour le peuple.

Malgré les départs de l’Etihad au cours de la saison serrée, l’équipe de City semble plus forte que jamais grâce à l’arrivée d’Erling Haaland pour combler le besoin d’un attaquant naturel.

La superstar norvégienne a fait des débuts à oublier le week-end dernier, ratant une chance glorieuse vers la fin d’une défaite 3-1 contre Liverpool dans le Community Shield.

Mais Guardiola a rejeté toute suggestion selon laquelle Haaland aurait du mal à s’adapter au style basé sur la possession de City.

“Il s’adapte à notre façon de jouer et nous nous adapterons à lui”, a-t-il ajouté. Je n’aurai pas besoin de temps mais en même temps je n’ai aucun doute que ça va arriver.

Pour la deuxième fois en quatre ans, City a propulsé Liverpool au titre d’un seul point la saison dernière.

Un autre combat serré entre ces deux-là est attendu en haut du tableau.

Mais Tottenham et Arsenal ont beaucoup investi pour essayer de combler l’écart, tandis que Chelsea et Manchester United devraient être actifs dans les dernières semaines de la fenêtre.

“Chaque année, j’ai le sentiment que cette saison est plus difficile”, a déclaré Guardiola.

« Tout le monde s’améliore, chaque club, chaque propriétaire investit. Beaucoup d’équipes le font et le font bien, la qualité est là et les managers sont exceptionnels.

“C’est pourquoi c’est excitant et c’est pourquoi la Premier League est la meilleure.”

