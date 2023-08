Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, manquera les deux prochains matchs après une opération au dos d’urgence

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a subi une « opération chirurgicale d’urgence » pour un problème de dos et ne devrait pas prendre en charge l’équipe avant environ un mois, a annoncé mardi le club dans un communiqué.

City a déclaré que Guardiola souffrait de graves maux de dos depuis un certain temps et a décidé de se faire opérer à Barcelone, où il passera du temps à récupérer. L’opération a réussi, a indiqué le club.

Son assistante, Juanma Lillo, prendra entre-temps les fonctions de Guardiola.

Un communiqué de Manchester City a déclaré: « Pep Guardiola a subi aujourd’hui (mardi) une opération de routine sur un problème de dos.

« Le patron de Manchester City souffre de graves maux de dos depuis un certain temps et s’est envolé pour Barcelone pour une intervention chirurgicale d’urgence effectuée par le Dr Mireia Illueca. L’opération a été un succès et Pep va maintenant récupérer et se réhabiliter à Barcelone.

« En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de la première équipe sur le terrain d’entraînement et assumera les fonctions sur la ligne de touche jusqu’au retour de Pep.

« Il devrait revenir après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et a hâte de le revoir bientôt à Manchester. »

Manchester City est deuxième au classement de la Premier League avec six points en deux matchs – victoire 3-0 sur Burnley lors de l’ouverture de la saison, puis a battu Newcastle United 1-0.

City avait perdu la FA Community Shiled contre Arsenal sans penalty, puis avait battu Séville en Super Coupe de l’UEFA aux tirs au but.

City a des matchs de Premier League anglaise contre Sheffield United et Fulham avant que la saison des clubs ne s’arrête pendant deux semaines pour les matchs internationaux.

Le premier match de retour de City est en championnat contre West Ham le 16 septembre, et la phase de groupes de la Ligue des champions commence le milieu de semaine suivant.

Lillo, 57 ans, en est à son deuxième passage en tant qu’assistant de Guardiola à City, après avoir occupé le poste de 2020 à 22 après avoir rejoint Qingdao Huanghai en Chine.

Il est parti en juin 2022 pour occuper un poste d’entraîneur à Al-Sadd au Qatar.

Lillo était auparavant entraîneur de Guardiola lorsque les deux étaient au Mexique à Dorados.

