Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, contrarié par la défaite de deux points après le match nul d’Everton

Pep Guardiola a regretté la perte de deux points après un match nul 1-1 à domicile contre Everton, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait rien à redire sur l’approche des visiteurs lors d’un affrontement enflammé en Premier League au stade Etihad samedi.

Erling Haaland a renvoyé City, champion en titre, en tête en première mi-temps, mais Demarai Gray a égalisé au milieu de la deuxième période d’un match comportant de nombreuses fautes.

Le match a également nécessité 11 minutes de temps d’arrêt suite à des réparations sur le casque d’un arbitre assistant.

Le résultat a laissé City, deuxième, à sept points d’Arsenal avant 2023 après que les Gunners ont gagné 4-2 à Brighton lors du dernier affrontement de samedi.

Le directeur municipal Guardiola, réfléchissant à la tactique d’Everton, a déclaré: “Ils ont fait un but fantastique avec le premier tir cadré qu’ils ont eu, nous avons donc joué un très, très bon match.

“Bien sûr, le résultat n’était pas attendu mais c’est le football, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous avons tout fait pour gagner. Ils ont vraiment bien joué.”

L’Espagnol a ajouté : “Après, ils ont un peu cassé le rythme car les arbitres n’étaient pas prêts mais, en général, nous avons tout fait et malheureusement nous n’avons pas pu gagner.”

Un match nul au combat a donné à Everton un premier point en quatre matches et a laissé les Merseysiders, qui avaient perdu 2-1 à domicile contre les Wolves lors de leur premier match après la Coupe du monde, deux points au-dessus de la zone de relégation.

“Je pense que nous avons limité leurs bonnes chances”, a déclaré le manager d’Everton, Frank Lampard.

“Et en termes de caractère et de discipline et de suivi du plan, travailler de manière cohérente pendant environ 100 minutes, comprendre que c’est parfois difficile et qu’il faut s’y tenir, je pense que nous l’avons fait avec brio et que nous méritons un point.”

Lampard, se tournant vers la frappe “imparable” de Gray, a déclaré: “Quand il frappe un but comme celui-là, cela vous montre simplement le talent qu’il a, et cela nous a valu un point.”

