Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il démissionnerait pour avoir enfreint les règles financières

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, démissionnera de son poste si ses employeurs lui ont menti au sujet de violations des règles financières.

City fait face à une enquête d’une commission indépendante sur des violations présumées des règles financières de la Premier League. Le club est accusé d’avoir enfreint les règles de la compétition exigeant la fourniture « en toute bonne foi » d’« informations financières exactes donnant une image fidèle de la situation financière du club », entre la saison 2009/10 et la campagne 2017/18.

En 2020, l’UEFA a jugé que City avait commis de “graves infractions” aux règles du fair-play financier (FFP) entre 2012 et 2016, leur accordant une interdiction de deux ans des compétitions interclubs européennes, qui a ensuite été annulée – tandis que City a été accusé de ne pas coopérer. dans cette enquête en cours depuis son ouverture en décembre 2018.

Le manager Guardiola a déclaré dans le passé qu’il était prêt à régler ce problème, laissant le club d’Eastlands potentiellement en crise, si City est reconnu coupable.

La Premier League n’a jamais sanctionné un club qui aurait commis plus de 100 violations présumées des règles financières.

Ce que Pep Guardiola a dit dans le passé, concernant son avenir à Manchester City au milieu d’une violation présumée des règles financières

Un drapeau de coin de Manchester City (Crédit image : Getty)

“Quand ils sont accusés de quelque chose, je leur demande:” Parlez-moi de ça “”, a déclaré Guardiola en mai de l’année dernière.

Ils expliquent et je les crois. Je leur ai dit : ‘Si vous me mentez, le lendemain je ne suis pas là’. Je serai dehors et je ne serai plus ton ami.

“Je vous fais confiance parce que je vous crois à 100% dès le premier jour et je défends le club à cause de cela. Quand tu mets quelque chose ici [sponsor] c’est trop payé, mais autre [clubs] l’argent vient des USA mais l’argent est correct, même s’il est plus élevé.

Pep Guardiola dirige Manchester City depuis 2016, remportant quatre titres de Premier League (Crédit image : PA)

“Nous devons faire face à cela, nous devons nous battre avec cela. Comme toujours, je suis un grand fan pour soutenir cette organisation, sans aucun doute.

“C’est une situation en 2012 ou 2013, j’étais encore à Barcelone, la plupart des gens qui courent ne sont pas là maintenant, mais bien sûr je n’aimerais pas ça. Ce que j’aime, c’est représenter un club qui fait les choses correctement [and] Bien. Il ne s’agit pas de gagner la Ligue des champions et la Premier League, nous voulons bien faire pour notre peuple et nos fans.”