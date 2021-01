Pep Guardiola dit que Manchester City a redécouvert sa forme après avoir dit à ses joueurs « d’arrêter de courir ».

City est sur une manche victorieuse de six matchs – la plus longue de la saison – après un début de campagne irrégulier.

La victoire sur Brighton au stade Etihad mercredi déplacera l’équipe de Guardiola à un point des champions de Liverpool avec un match en main et il dit que le retour en forme, en particulier à l’avenir, a été déclenché par sa demande à ses joueurs de « marcher. «

« La seule différence est que nous courons moins », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi.

«Nous courions trop. Quand vous jouez au football, vous devez marcher – ou courir beaucoup moins.

« Sans le ballon, vous devez courir. Mais avec le ballon, vous restez plus dans la position et laissez le ballon courir, pas vous. Et nous nous sommes améliorés dans ces jeux, en ces termes. »

City a eu du mal à marquer des buts cette saison avec les 24 qu’ils ont réussi en Premier League le plus bas total de l’un des neuf premiers. Mais depuis le match nul 1-1 contre West Brom en décembre, ils ont commencé à changer les choses, marquant 15 à leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues.

« Nous avons un peu perdu cette saison, c’était ma faute, le message n’était pas clair, mais nous sommes revenus un peu aux principes », a déclaré Guardiola.

« La raison en était que les joueurs avaient besoin de temps pour obtenir les meilleures conditions après aucune pré-saison.

« Il est normal qu’après de bons résultats et de bonnes performances, les gens voient à nouveau que nous pouvons recommencer comme nous l’avons fait dans le passé. Et c’est ainsi que nous devons continuer. »

Les problèmes de but de City n’ont pas été aidés par l’absence de Sergio Aguero. L’attaquant, qui a été limité à seulement cinq apparitions en Premier League cette saison, s’est remis d’un genou mais doit maintenant s’isoler conformément aux protocoles COVID-19.

« Il était de bonne humeur et maintenant il est isolé », a déclaré Guardiola. «Bien sûr, il perdra des séances d’entraînement, et c’est un gars qui a besoin de s’entraîner avec sa meilleure condition au genou.

« La seule nouvelle importante est que les 10 ou 15 derniers jours avant l’isolement, il était parfait. Il a bien réagi et c’est la meilleure nouvelle. La meilleure partie de la saison arrive et nous espérons pouvoir l’avoir. Nous ne sommes qu’en janvier. «