Le manager de Man Utd veut que Ronaldo parte après une interview explosive – médias

Cristiano Ronaldo a peut-être disputé son dernier match avec Manchester United

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré aux responsables du club que Cristiano Ronaldo ne devait plus jamais jouer pour l’équipe après l’interview explosive de la star portugaise avec l’animateur de télévision britannique Piers Morgan dans laquelle il accusait le club de “traître” lui, selon ESPN.

Ten Hag, que Ronaldo a déclaré ne pas respecter, aurait tenu une réunion lundi avec le coprésident du club Joel Glazer, le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough, au cours de laquelle ils ont discuté des mesures disciplinaires potentielles qui pourrait être prise.

Le Néerlandais aurait communiqué à la hiérarchie du club que les commentaires de Ronaldo étaient inacceptables et qu’il n’y a pas de retour pour lui dans l’équipe première une fois qu’il aura terminé ses fonctions internationales avec le Portugal lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

United n’a été informé de l’interview qu’après sa victoire 2-1 contre Fulham dimanche, des informations indiquant que le club a demandé des conseils juridiques sur la manière de répondre aux affirmations de Ronaldo.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a également été très critique à l’égard de la propriété du club, la famille Glazer, et a lancé une réprimande cinglante au meilleur buteur de tous les temps du club, Wayne Rooney.

Ronaldo s’est déjà retrouvé dans l’eau chaude à plusieurs reprises ces derniers mois. Il a été réprimandé par Ten Hag pour avoir refusé de remplacer lors d’un match de Premier League contre Tottenham Hotspur, tandis qu’il a également été averti par la police du Merseyside pour avoir claqué un téléphone de la main d’un jeune fan à Goodison Park en avril.

Mais l’interview non autorisée, dont la première partie doit être diffusée mercredi soir, semble être la goutte d’eau pour Ten Hag et United, qui sont d’avis que les mérites de Ronaldo sur le terrain ne peuvent pas se faire au détriment de l’équipe. unité et solidarité.

Ronaldo, qui toucherait un salaire de 500 000 £ (595 000 $) par semaine, devrait être autorisé à quitter Manchester United lors de la fenêtre de transfert de janvier – à condition que lui et son agent Jorge Mendes puissent trouver une destination appropriée pour le prochain -futur attaquant de 38 ans.