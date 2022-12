Le manager de Man Utd, Erik ten Hag, dit que Jadon Sancho progresse mais n’est pas prêt à revenir | Nouvelles du football

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que Jadon Sancho était de retour à Manchester et “progressait” mais n’était pas prêt à rejoindre le groupe principal.

Sancho, qui aurait décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux juste avant la Coupe du monde, a raté le camp par temps chaud de United en Espagne pour suivre son propre entraînement personnel aux Pays-Bas avec des entraîneurs recommandés par Ten Hag.

Ten Hag a expliqué lorsque Sancho n’est pas revenu pour la reprise de la saison de United que le joueur de 22 ans avait lutté “physiquement et mentalement” et qu’il ne pouvait pas fixer de date pour combien de temps il serait absent.

Sancho, qui a joué pour la dernière fois lors du match nul 1-1 à Chelsea le 22 octobre, est maintenant revenu des Pays-Bas, mais Ten Hag continue d’être patient pour réintégrer la signature de 73 millions de livres sterling dans l’équipe.

“Le moment n’est pas venu [for him to return to the squad] mais il progresse”, a déclaré Ten Hag, avant le voyage de United aux Wolves samedi. “Nous verrons quand il sera prêt à revenir dans l’équipe.

“Il est de retour à Manchester, il va commencer l’entraînement individuel.”

Sky Sports Nouvelles comprend que United continue de travailler avec Sancho pour le remettre en action le plus rapidement possible et a le plein soutien du club.

Ten Hag: Nous devons être créatifs dans la fenêtre de transfert

Ten Hag a été ouvert sur son désir de faire venir un attaquant à Old Trafford en janvier après avoir perdu Cristiano Ronaldo, mais admet que United devra “faire preuve de créativité” pour conclure un accord.

Sky Sports Nouvelles a été informé que United se concentrait sur les prêts après avoir dépassé son budget lors de la fenêtre de transfert d’été et il est fort possible qu’il n’y ait pas de nouveaux arrivants le mois prochain.

Ten Hag dit que toute arrivée doit répondre aux “critères sportifs de United et certainement aux critères financiers”.

“C’est toujours difficile, les grévistes coûtent cher surtout en hiver”, a expliqué Ten Hag. “Vous devez fixer des limites élevées, peut-être devons-nous être créatifs.

“Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver, pour faire entrer les bons joueurs qui s’intègrent dans l’équilibre de la ligne de front.

“C’est une question de timing, de disponibilité, tant de circonstances jouent un rôle. La fenêtre n’a même pas commencé, donc c’est une longue période.”

Ten Hag a suggéré que United avait besoin de plus de profondeur s’il voulait continuer à se battre sur tous les fronts, le Néerlandais jonglant actuellement avec la Premier League, la Ligue Europa, la FA Cup et la Carabao Cup.

Il a ajouté: “Je pense que nous avons une équipe et des joueurs qui correspondent à nos critères, mais avec tous les matchs à venir, c’est une compétition difficile dans toutes les ligues, mais nous voulons être dans tous et en remportant également des matchs en coupe.

“Vous avez donc besoin de joueurs, vous avez besoin de chiffres pour couvrir. Nous avons besoin de bons joueurs, pas seulement de chiffres, vous avez besoin de joueurs de qualité pour couvrir cela.

“Vous avez aussi besoin de compétition et aussi de faire des choix tactiques. Nous recherchons le bon joueur pour notre équipe et il doit correspondre aux critères sportifs et certainement aux critères financiers.”